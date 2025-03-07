Знайдено найдавніший кратер на Землі: на мільярд років старший за всі відомі (фото)

Дослідники вважають, що найстаріший кратер від падіння метеорита на планеті розташований у Західній Австралії.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час Земля зазнала безлічі змін унаслідок тектонічного руху, падіння метеоритів і багато чого іншого. Тепер учені вважають, що їм вдалося виявити найстаріший кратер від падіння метеорита, пише Science Alert.

Дослідження було проведене командою з Університету Кертіна і показує, що кратер утворився понад 3,5 мільярда років тому — це робить його найстарішим з усіх відомих науці щонайменше на мільярд років. Автори дослідження також зазначають, що кратер опинився саме там, де вчені й сподівалися, а його відкриття підтверджує теорію про народження перших континентів планети.

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Найдавніші породи на Землі утворилися понад 3 мільярди років тому і знаходяться в ядрах більшості сучасних континентів. Однак геологи досі не можуть дійти єдиної думки про те, як і чому вони утворилися. Проте вчені сходяться на думці, що ранні континенти мали вирішальне значення для багатьох хімічних і біологічних процесів на Землі.

Багато геологів припускають, що стародавні породи утворилися над гарячими струменями, які підіймалися над розплавленим металевим ядром планети, подібно до воску в лавовій лампі. Інші стверджують, що вони утворилися внаслідок тектонічних процесів, схожих на процеси на сучасній Землі, де породи зіштовхуються і штовхають одна одну вгору і вниз. Попри те, що обидва ці сценарії неймовірно різні, обидва вони зумовлені втратою тепла зсередини Землі.

Конуси уламків, що утворилися внаслідок удару в Пілбарі Фото: Tim Johnson

Утім, тепер дослідники вважають інакше. Ще кілька років тому вчені припустили, що енергія, необхідна для створення континентів у Пілбарі, надійшла з надр планети у вигляді одного або кількох зіткнень із метеоритами діаметром у кілька кілометрів. Коли удари підірвали величезні обсяги матеріалу і розплавили породи, що їх оточували, мантія під ними утворила товсті "згустки" вулканічного матеріалу, які перетворилися на континентальну кору.

Докази теорії вчених полягали в хімічному складі крихітних кристалів мінералу циркону, розміром з піщинки. Однак, щоб переконати наукову спільноту, вченим були потрібні більш переконливі доводи.

У травні 2021 року команда вирушила в експедицію на північ від Перта, яка тривала два тижні. Спочатку вчені зосередилися на незвичайному шарі порід, відомому як Антарктичний струмок, що виходить на поверхню на схилах купола діаметром близько 20 кілометрів. Антарктичний струмок має товщину всього близько 20 метрів і в основному складається з осадових порід, затиснутих між кількома кілометрами темної базальтової лави.

Але струмок також містить краплі, що утворилися з розплавленої породи, викинутої під час удару, відомі як сферули. Але ці краплі могли поширитися по всьому світу від гігантського удару в будь-якій точці Землі, швидше за все, від кратера, який зараз зруйнований.

Великі конуси уламків, схожі на хатини, у скелях Антарктичного струмка на місці відкриття Фото: Tim Johnson

Вчені ознайомилися з картами й аерознімками, внаслідок чого їм вдалося виявити ділянку в центрі Пілбари вздовж курної дороги. У результаті команда виявила конуси осколків — красиві, тонкі розгалужені структури, що не відрізняються від бадмінтонного волана. По суті, це єдина особливість удару, яку можна побачити неозброєним оком, і в природі вони можуть утворитися тільки після падіння метеорита.

Зрештою вченим вдалося виявити дно величезного стародавнього ударного кратера. Учені провели деякі лабораторні дослідження, а потім повернулися на місце першої експедиції в травні 2024 року — тут вони провели 10 днів.

Конуси уламків були всюди, вони утворилися на більшій частині Антарктичного струмка, який ми простежили на кілька сотень метрів у горбисту місцевість Пілбара. Спостереження показують, що над шаром конуса уламків знаходиться товстий шар базальту без ознак ударного впливу. Це означає, що удар має бути того ж віку, що й породи Антарктичного кратера, яким, як відомо, 3,5 мільярда років.

У результаті вченим вдалося виявити найстаріший кратер на Землі. Вчені також вважають, що їхні початкові ідеї щодо початкового походження континентів не були такими вже божевільними, як вважали деякі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше виявили на Землі метеоритні кратери, як на Місяці.