В Антарктиде спрятаны сотни тысяч метеоритов: глыба льда, морозильник и лампа помогли их найти

В новом исследовании ученые придумали простой способ извлечь космические камни, спрятанные подо льдами.

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Под ледяной поверхностью Антарктиды спрятаны сотни тысяч метеоритов, и некоторые из них скрываются в самых недоступных местах под тоннами льда. Можно подумать, что затопленные космические камни чрезвычайно сложно и дорого искать и извлекать, но ученые считают, что это не совсем так, пишет Live Science.

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В новом исследовании ученые придумали способ вернуть на поверхность потерянные космические камни, причем понадобится лишь лампа, морозильник и глыба льда. Предыдущие исследования уже показали, что все метеориты можно разделить на три группы:

каменные;

железные;

каменно-железные.

Если взглянуть на все мировые коллекции метеоритов, то подавляющее большинство из них каменные и лишь 5,5% — каменно-железные или железные. Однако, если взглянуть на метеориты, найденные в Антарктиде, лишь 0,7% из них — железные или каменно-железные.

По словам ученых, это вовсе не небольшое расхождение. По сути, это означает, что шансы найти метеорит на основе железа в Антарктиде почти в 10 раз меньше, чем где-либо еще. И железосодержащие метеориты невероятно важны, так как они полезны для изучения того, как планеты формируют свои ядра.

У Земли расплавленное ядро, плескание которого создает магнитное поле, защищающее нашу планету от вредного излучения в космосе. Однако, когда планеты начали формироваться, железо должно было распределиться по их породам и постепенно погрузиться в их середину по мере роста.

Ученые считают, что метеориты, содержащие в составе железо, могут быть фрагментами планет, которые находились на полпути в этом процессе формирования ядра, но были разбиты на куски, прежде чем стали достаточно большими, чтобы выдержать.

Пропавшие железные метеориты заинтересовали исследователя Джеффри Эватта из Манчестерского университета, который организовал семинар, чтобы поговорить о метеоритах и льде. В ходе семинара ученые рассмотрели восхитительно простое решение проблемы затерянных в Антарктиде метеоритов.

Известно, что железные метеориты обычно темного или черного цвета, а потому поглощают больше тепла от солнечного света, чем более светлые каменные породы. Ученые предположили, что железные камни могли нагреваться до такой степени, что фактически расплавляли ледниковый лед под собой и погружались в него. Предполагается, что они могли погрузиться столь глубоко, чтобы скрыться под поверхностью.

Далее Эватт разработал математическую модель того, как метеориты будут поглощать солнечный свет — цифры подтвердили теорию ученых. Отметим, что для проверки этой теории ученым понадобились настоящие метеориты, куски льда, морозильник и лампа.

Далее ученые обратились за помощью к своему коллеге из Манчестерского университета — эксперту по солнечному свету и тому, как его определенные длины волн света влияют на материалы, Эндрю Смедли. Команда заморозила два относительно сферических и одинакового размера метеорита — железный и каменный — в специальных кубиках льда, не содержащих пузырьков воздуха. Затем они поместили их в огромную морозильную камеру в коридоре от офиса Смедли и посветили на установку специальной лампой, чтобы имитировать спектр света, который исходит от настоящего солнечного света.

Результаты эксперимента показывают, что оба метеорита затонули, однако железный опускался со скоростью 2,4 миллиметра в час — почти вдвое быстрее, чем каменная.

Известно, что в местах, где потоку льда препятствует горная порода, метеориты, погребенные во льду, выталкиваются вверх. Согласно расчетам, это означало, что по мере того, как железные метеориты приближаются к поверхности льда и начинают поглощать солнечный свет, они, вероятно, могут начать погружаться в лед быстрее, чем движущийся ледник может подтолкнуть их вверх. В результате ученые пришли к выводу, что под поверхностью Антарктиды, вероятно, скрывается целый слой железных метеоритов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, откуда на самом деле на Землю прилетели 90% метеоритов.