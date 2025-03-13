У Києві було чутно вибух без оголошення повітряної тривоги: що відомо (відео)

Місцеві мешканці спостерігали у небі кілька яскравих спалахів та почули гучний звук, що нагадує вибух.

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Пізно увечері 12 березня у столиці відбувся дивний інцидент: без оголошення повітряної тривоги та виявлення фактичних повітряних загроз від російської армії поблизу у Києві пролунав вибух. Місцеві побачили у небі кілька яскравих спалахів, які й супроводжувалися гучним звуком. Фокус зібрав інформацію щодо вибуху без тривоги у столиці.

Близько 23:35 години 12 березня у Києві пролунав гучний вибух. При цьому Повітряні сили не оголошували тривоги у столиці, а найближчі загрози фіксувалися лише в області, далеко від столиці, та у сусідніх регіонах.

Кияни повідомляють про кілька яскравих спалахів у небі, що й супроводжувалися вибухом. Відповідне відео, на якому можна побачити інцидент у небі, поширюють місцеві канали.

Поки що офіційної інформації щодо звуків вибуху у Києві та спалахів у небі немає. Місцеві ж подейкують, що це був зовсім не "Шахед" чи ракета ЗС РФ, а метеорит.

Як відомо, падіння метеоритів і справді можуть супроводжуватися звуками вибухів та яскравими спалахами у небі. Іноді метеорити можуть вибухати у небі, не долітаючи до Землі, коли згоряють у небі.

Через декілька хвилин після інциденту у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА, що рухалися із північно-східної частини крізь Сумську область.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли найдавніший кратер на Землі. Як з'ясувалося, він на мільярд років старший, ніж усі відомі.

Також дослідники виявили, що в Антарктиді заховані сотні тисяч метеоритів. Деякі із них ховаються під найнедоступнішими місцями під тоннами льоду. Вчені придумали, у який спосіб їх можна дістати з-під цього льоду.