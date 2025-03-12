Военные корабли КНР окружили Австралию, заставив ее усомниться в своем флоте, — СМИ

Китай заставил Австралию задуматься о собственной безопасности и зависимости от США. Экс-чиновник австралийских ВМС подчеркнул, Пекин "неуклонно расправляет свои крылья", не скрывая своей угрожаемости.

Related video

Китайские военные корабли совершили неожиданный рейс вокруг Австралии, и это вызвало дискуссии в стране относительно собственного флота. Деталями 12 марта поделились в The New York Times.

Почти месяц австралийские войска были в боевой готовности из-за действий КНР. Китайские корабли заходили в экономическую зону Австралии и открыли огонь вблизи коммерческого воздушного пространства. За несколько дней до этого американская атомная подводная лодка пришвартовалась на соседней военно-морской базе. Наконец в конце прошлой недели суда направились на север в Индонезию.

Австралийские чиновники неоднократно уверяли, что необъявленный рейс китайского флота не нарушает международное право. Однако он стал самым дальним путешествием военных КНР на юг, "очень неудобным" для Австралии.

Движение китайских кораблей на карте Фото: The New York Times

События заставили австралийцев присмотреться к собственному флоту, который стареет, и задуматься о сильной военной зависимости от далеких США. Китай развернул три судна — крейсер, фрегат и танкер. Ничего технически поразительного или стратегически важного не происходило, однако флот показал, какие огромные расстояния способен преодолевать и какую угрозу несут его корабли.

В то же время Китай подчеркнул недостатки Австралии: ее флот — самый старый и самый маленький со времен Второй мировой войны. Он включает два танкера, которые выведены из строя уже несколько месяцев, и 200 ракетных ячеек вертикального запуска на 10 военных кораблей. Для сравнения, 114 таких ячеек имели только два судна КНР.

США официально не комментировали события, хотя те и совпали с визитом их подводной лодки в Австралию. В КНР заявили, что проводили учения в международных водах, как и все, поэтому им нечего объяснять и не за что извиняться.

Вскоре в Австралии состоятся федеральные выборы. Ожидается, что теперь главной темой на обсуждении будет оборона.

Страна усиливала военный союз с США, в феврале она потратила полмиллиарда долларов на первоначальный взнос в рамках договора AUKUS. Речь идет о поддержке американской подводной промышленности, чтобы впоследствии получить подержанные атомные подводные лодки от Вашингтона.

Министр обороны США Пит Хегсет уверял, что президент Дональд Трамп "очень осведомлен и поддерживает" соглашение. Однако когда через несколько недель самого республиканца спросили об AUKUS, он переспросил, что это значит.

Австралия впервые зафиксировала китайские корабли в начале февраля: один на севере и два — на северо-востоке. Их отслеживали, пока суда двигались на юг вдоль восточного побережья и вошли в эксклюзивную экономическую зону вблизи Сиднея.

Масштабную тревогу беспокойство из-за кораблей приобрело 21 февраля. Тогда коммерческий пилот, который пролетал Тасмановым морем между Австралией и Новой Зеландией, услышал радиопередачи с моря с предупреждением о боевых тренировках. Он сообщил в службу гражданской авиации Австралии, и почти полсотни самолетов изменили курс.

Для Новой Зеландии учения КНР также стали неожиданностью. Однако там также признали, что действия были законными.

"Они постепенно, но очень неуклонно расправляют свои крылья, показывая миру, что они могут быть где угодно, когда угодно. Мы не видим никаких оснований для предположения о намерении использовать их возможности против нас сегодня. Если намерение изменится, они могут", — подчеркнул бывший заместитель руководителя ВМС Австралии Роуэн Моффитт.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что китайские военные корабли зафиксировали всего в 150 морских милях к востоку от Сиднея. Местный эксперт Юэн Грэм описывал ситуацию как "беспрецедентную".

10 марта в СМИ передали, что Россия заявила о невозможности развертывания австралийских миротворцев в Украине и пригрозила "серьезными последствиями", назвав это предупреждением.