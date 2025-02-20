На фоне заявлений Трампа Китай вывел военный флот к Австралии (видео)

Китай отправил целую флотилию военных кораблей к берегам Австралии, а военный вертолет пролетел рядом с самолетом Филиппин.

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Китай продемонстрировал свою военную мощь после заявлений администрации президента США Дональда Трампа про войну в Украине и военное сотрудничество с Европой. КНР устроила "беспрецендентную" демонстрацию у берегов Австралии и Филиппин. Об этом пишет Daily Mail.

Китайские военные корабли были обнаружены всего в 150 морских милях к востоку от Сиднея, что стало самым южным продвижением военно-морских сил Пекина. ВМС Австралии направили два судна для сопровождения китайской военно-морской оперативной группы, состоящей из фрегата, крейсера и судна снабжения.

Китайские корабли у побережья Австралии Фото: Australian Department of Defence

Эксперт по вопросам обороны Юэн Грэм из Австралийского института стратегической политики (ASPI) охарактеризовал ситуацию как "беспрецедентную", предупредив, что Пекин все больше расширяет свое военное присутствие за пределами первой и второй цепи островов Тихого океана, которые простираются от Японии через Индонезию, Гуам и Микронезию.

Это произошло после того, как Китай подвергся критике за свои "опасные, непрофессиональные и безрассудные" действия после того, как 18 февраля вертолет ВМС Китая пролетел всего в трех метрах от самолета береговой охраны Филиппин.

Военный вертолет КНР у филиппинского самолета

"Поскольку китайцы проверяют свою способность проецировать силу дальше на юг, в дополнение к востоку и западу, возникает вопрос, насколько они могут дать понять австралийцам, что могут им угрожать", — заявил Чарльз Эдель, специалист по безопасности Австралии в вашингтонском аналитическом центре CSIS.

Эксперт по вопросам обороны Юэн Грэм из Австралийского института стратегической политики (ASPI) в Канберре предупредил, что военные действия Китая в регионе становятся все более агрессивными.

Китайские корабли у побережья Австралии Фото: Australian Department of Defence

Хотя Пекин настаивает на том, что имеет право развивать свои вооруженные силы, региональные аналитики утверждают, что последнее развертывание является частью более масштабных усилий по оспариванию влияния Австралии и США в Тихоокеанском регионе.

Китайские корабли у побережья Австралии Фото: Australian Department of Defence

В последний раз китайские военные корабли посещали Сидней в 2019 году, но этот визит был заранее согласован с австралийским правительством.

Филиппинские власти, которые при президенте Фердинанде Маркосе укрепили оборонное сотрудничество с США, стремятся защитить свои морские интересы, в том числе закупив американскую ракетную систему "Тифон" с дальностью полета до 300 миль. Китай предупредил, что приобретение такой системы приведет к эскалации напряженности в регионе и рискует спровоцировать "гонку вооружений".

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел КНР Ван И сообщил, что Китай не может допустить конфликта с США. Но Пекин будет "решительно реагировать на односторонние методы запугивания" и напомнил про притязания на Тайвань.