На тлі заяв Трампа Китай вивів військовий флот до Австралії (відео)

Китай відправив цілу флотилію військових кораблів до берегів Австралії, а військовий гелікоптер пролетів поруч із літаком Філіппін.

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Китай продемонстрував свою військову міць після заяв адміністрації президента США Дональда Трампа про війну в Україні та військову співпрацю з Європою. КНР влаштувала "безпрецендентну" демонстрацію біля берегів Австралії та Філіппін. Про це пише Daily Mail.

Китайські військові кораблі були виявлені всього за 150 морських миль на схід від Сіднея, що стало найпівденнішим просуванням військово-морських сил Пекіна. ВМС Австралії направили два судна для супроводу китайської військово-морської оперативної групи, що складається з фрегата, крейсера і судна постачання.

Китайські кораблі біля узбережжя Австралії Фото: Australian Department of Defence

Експерт з питань оборони Юен Грем з Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI) охарактеризував ситуацію як "безпрецедентну", попередивши, що Пекін дедалі більше розширює свою військову присутність за межами першого та другого ланцюга островів Тихого океану, що простягаються від Японії через Індонезію, Гуам і Мікронезію.

Це сталося після того, як Китай зазнав критики за свої "небезпечні, непрофесійні та нерозважливі" дії після того, як 18 лютого вертоліт ВМС Китаю пролетів усього за три метри від літака берегової охорони Філіппін.

Військовий вертоліт КНР біля філіппінського літака

"Оскільки китайці перевіряють свою здатність проєктувати силу далі на південь, на додачу до сходу і заходу, постає питання, наскільки вони можуть дати зрозуміти австралійцям, що можуть їм погрожувати", — заявив Чарльз Едель, фахівець з безпеки Австралії у вашингтонському аналітичному центрі CSIS.

Експерт з питань оборони Юен Грем з Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI) в Канберрі попередив, що військові дії Китаю в регіоні стають дедалі агресивнішими.

Китайські кораблі біля узбережжя Австралії Фото: Australian Department of Defence

Хоча Пекін наполягає на тому, що має право розвивати свої збройні сили, регіональні аналітики стверджують, що останнє розгортання є частиною більш масштабних зусиль з оскарження впливу Австралії та США в Тихоокеанському регіоні.

Китайські кораблі біля узбережжя Австралії Фото: Australian Department of Defence

Востаннє китайські військові кораблі відвідували Сідней 2019 року, але цей візит був заздалегідь узгоджений з австралійським урядом.

Філіппінська влада, яка за президента Фердинанда Маркоса зміцнила оборонне співробітництво зі США, прагне захистити свої морські інтереси, зокрема закупивши американську ракетну систему "Тифон" із дальністю польоту до 300 миль. Китай попередив, що придбання такої системи призведе до ескалації напруженості в регіоні і ризикує спровокувати "гонку озброєнь".

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ КНР Ван Ї повідомив, що Китай не може допустити конфлікту зі США. Але Пекін буде "рішуче реагувати на односторонні методи залякування" і нагадав про претензії на Тайвань.