Китай отправил авианосец и 58 боевых кораблей в сторону Филиппин: какая цель у Пекина

По информации OSINT-наблюдателей, армада кораблей НОАК выдвинулась к архипелагу Спратли — к морским путями, через которые проходит около 30% мировой торговли.

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Спутниковые снимки от 31 января зафиксировали значительное военное присутствие Китая у острова Паг-аса. Согласно полученным данным, в этом районе были развернуты один авианосец, один корабль береговой охраны и 58 кораблей морской полиции. Об этом сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Отмечается, что развертывание подчеркивает стратегическое значение острова в контексте территориального спора между Китаем и Филиппинами.

Остров Паг-аса (Титу) является крупнейшим населенным островом архипелага Спратли, находящимся под контролем Филиппин. Его стратегическое расположение — в 480 км от Тайваня, 450 км от Вьетнама и около 500 км от материкового Китая — делает его ключевой точкой в регионе Южно-Китайского моря, через которое проходит около 30% мировой торговли.

В отличие от искусственных островов, созданных Китаем, Паг-аса — это естественный участок суши, имеющий 1,3-километровую взлетно-посадочную полосу, обеспечивающую авиационную поддержку и военное присутствие.

Архипелаг Спратли Фото: Google Maps

Чего добивается Пекин

По мнению авторов материала, масштабное развертывание ВМС НОАК может свидетельствовать о нескольких возможных сценариях. Во-первых, это демонстрация силы, направленная на давление на Филиппины и их союзников, включая США. Во-вторых, Пекин придерживается стратегии, направленной на ограничение передвижения иностранных судов и контроль над ресурсами региона. В-третьих, обеспечение постоянного присутствия за счет кораблей береговой охраны и морской полиции позволяет Китаю фактически установить контроль над спорными водами.

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Подобная тактика уже использовалась ранее. В 2022 году китайские военные корабли проводили масштабные маневры у островов Сенкаку. В 2023 году в районе островов Спратли прошли учения НОАК с привлечением авиации и флота, что совпало с очередным всплеском дипломатической напряженности. В начале 2024 года китайские корабли были замечены у Парасельских островов, где, по оценкам экспертов, отрабатывались элементы сдерживания противостоящих сил.

В таких условиях Паг-аса становится ключевым пунктом противостояния в Южно-Китайском море. Для Филиппин его удержание – вопрос не только суверенитета, но и стратегической безопасности. Для Китая – это еще один шаг к установлению контроля над морскими путями, через которые проходит около 30% мировой торговли.

Напомним, по информации Financial Times, Китай строит крупнейший в мире армейский командный центр, он будет в десять раз больше Пентагона. Отмечалось, что Пекин намерен создать мощный потенциал для ведения ядерной войны.