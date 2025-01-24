"Сверхнизкие высоты": Китай отработал вторжение на Тайвань на вертолетах (видео)
Бригада армейской авиации недавно мобилизовала свои ударные и транспортные вертолеты для учений, оттачивая боевые возможности пилотов для "проникновения на сверхнизких высотах".
Китайские военные в четверг опубликовали видео, на котором военные НОАК отрабатывают тактику вторжения на вертолетах. Эти события происходят на фоне усиления Китаем военного давления на Тайвань. Пост опубликован в официальном аккаунте НОАК в соцсети Х.
Адмирал Сэмюэл Папаро, который является командующим вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил в ноябре прошлого года, что стал свидетелем крупнейшей репетиции китайского вторжения, которую он когда-либо наблюдал вокруг Тайваня.
В мае, октябре и декабре прошлого года китайские военные провели три крупномасштабных учения вокруг Тайваня, что еще больше обострило военную напряженность в Тайваньском проливе.
В публикации китайских военных в соцсети X утверждается, что бригада армейской авиации недавно мобилизовала свои ударные и транспортные вертолеты для учений, оттачивая боевые возможности пилотов в "дальнем проецировании" и "проникновении на сверхнизких высотах".
Согласно видео, бригада приписана к 71-й группе армий Восточного командования театра военных действий. В своем отчете об оценке китайской военной мощи Пентагон заявил, что Восточное командование театра военных действий, вероятно, будет контролировать любую кампанию вторжения на Тайвань.Важно
Командование, которое также, вероятно, осуществляет оперативный контроль над военными вопросами, связанными с Тайванем, провело учения и тренировки в 2023 году, которые состояли из дальней подготовки и мобилизации, воздушного боя, а также боевой стрельбы, говорится в отчете Пентагона.
Напомним, что Китай представил прототип сверхзвукового беспилотника Mach-4.
Также сообщалось, что 22 января экономист Олег Пендзин объяснил, развяжет ли Трамп торговую войну с Китаем.