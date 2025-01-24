"Сверхнизкие высоты": Китай отработал вторжение на Тайвань на вертолетах (видео)

Бригада армейской авиации недавно мобилизовала свои ударные и транспортные вертолеты для учений, оттачивая боевые возможности пилотов для "проникновения на сверхнизких высотах".

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Китайские военные в четверг опубликовали видео, на котором военные НОАК отрабатывают тактику вторжения на вертолетах. Эти события происходят на фоне усиления Китаем военного давления на Тайвань. Пост опубликован в официальном аккаунте НОАК в соцсети Х.

Отработка вторжения

Адмирал Сэмюэл Папаро, который является командующим вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил в ноябре прошлого года, что стал свидетелем крупнейшей репетиции китайского вторжения, которую он когда-либо наблюдал вокруг Тайваня.

Отработка вторжения на Тайвань

В мае, октябре и декабре прошлого года китайские военные провели три крупномасштабных учения вокруг Тайваня, что еще больше обострило военную напряженность в Тайваньском проливе.

Отработка вторжения на Тайвань

Отработка вторжения на Тайвань

В публикации китайских военных в соцсети X утверждается, что бригада армейской авиации недавно мобилизовала свои ударные и транспортные вертолеты для учений, оттачивая боевые возможности пилотов в "дальнем проецировании" и "проникновении на сверхнизких высотах".

Согласно видео, бригада приписана к 71-й группе армий Восточного командования театра военных действий. В своем отчете об оценке китайской военной мощи Пентагон заявил, что Восточное командование театра военных действий, вероятно, будет контролировать любую кампанию вторжения на Тайвань.

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Командование, которое также, вероятно, осуществляет оперативный контроль над военными вопросами, связанными с Тайванем, провело учения и тренировки в 2023 году, которые состояли из дальней подготовки и мобилизации, воздушного боя, а также боевой стрельбы, говорится в отчете Пентагона.

Напомним, что Китай представил прототип сверхзвукового беспилотника Mach-4.

Также сообщалось, что 22 января экономист Олег Пендзин объяснил, развяжет ли Трамп торговую войну с Китаем.