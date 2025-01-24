"Наднизькі висоти": Китай відпрацював вторгнення на Тайвань на вертольотах (відео)
Бригада армійської авіації нещодавно мобілізувала свої ударні та транспортні вертольоти для навчань, відточуючи бойові можливості пілотів для "проникнення на наднизьких висотах".
Китайські військові в четвер опублікували відео, на якому військові НВАК відпрацьовують тактику вторгнення на вертольотах. Ці події відбуваються на тлі посилення Китаєм військового тиску на Тайвань. Пост опубліковано в офіційному акаунті НВАК у соцмережі Х.
Адмірал Семюел Папаро, який є командувачем збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні, заявив у листопаді минулого року, що став свідком найбільшої репетиції китайського вторгнення, яку він коли-небудь спостерігав навколо Тайваню.
У травні, жовтні та грудні минулого року китайські військові провели три великомасштабні навчання навколо Тайваню, що ще більше загострило військову напруженість у Тайванській протоці.
У публікації китайських військових у соцмережі X стверджується, що бригада армійської авіації нещодавно мобілізувала свої ударні та транспортні гелікоптери для навчань, відточуючи бойові можливості пілотів у "дальньому проєктуванні" і "проникненні на наднизьких висотах".
Згідно з відео, бригада приписана до 71 групи армій Східного командування театру військових дій. У своєму звіті про оцінку китайської військової потужності Пентагон заявив, що Східне командування театру воєнних дій, ймовірно, контролюватиме будь-яку кампанію вторгнення на Тайвань.Важливо
Командування, яке також, імовірно, здійснює оперативний контроль над військовими питаннями, пов'язаними з Тайванем, провело навчання і тренування 2023 року, що складалися з дальньої підготовки та мобілізації, повітряного бою, а також бойової стрільби, йдеться у звіті Пентагону.
Нагадаємо, що Китай представив прототип надзвукового безпілотника Mach-4.
Також повідомлялося, що 22 січня економіст Олег Пендзин пояснив, чи розв'яже Трамп торгівельну війну з Китаєм.