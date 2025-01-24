"Наднизькі висоти": Китай відпрацював вторгнення на Тайвань на вертольотах (відео)

Бригада армійської авіації нещодавно мобілізувала свої ударні та транспортні вертольоти для навчань, відточуючи бойові можливості пілотів для "проникнення на наднизьких висотах".

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Китайські військові в четвер опублікували відео, на якому військові НВАК відпрацьовують тактику вторгнення на вертольотах. Ці події відбуваються на тлі посилення Китаєм військового тиску на Тайвань. Пост опубліковано в офіційному акаунті НВАК у соцмережі Х.

Відпрацювання вторгнення

Адмірал Семюел Папаро, який є командувачем збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні, заявив у листопаді минулого року, що став свідком найбільшої репетиції китайського вторгнення, яку він коли-небудь спостерігав навколо Тайваню.

Відпрацювання вторгнення на Тайвань

У травні, жовтні та грудні минулого року китайські військові провели три великомасштабні навчання навколо Тайваню, що ще більше загострило військову напруженість у Тайванській протоці.

Відпрацювання вторгнення на Тайвань

Відпрацювання вторгнення на Тайвань

У публікації китайських військових у соцмережі X стверджується, що бригада армійської авіації нещодавно мобілізувала свої ударні та транспортні гелікоптери для навчань, відточуючи бойові можливості пілотів у "дальньому проєктуванні" і "проникненні на наднизьких висотах".

Згідно з відео, бригада приписана до 71 групи армій Східного командування театру військових дій. У своєму звіті про оцінку китайської військової потужності Пентагон заявив, що Східне командування театру воєнних дій, ймовірно, контролюватиме будь-яку кампанію вторгнення на Тайвань.

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Командування, яке також, імовірно, здійснює оперативний контроль над військовими питаннями, пов'язаними з Тайванем, провело навчання і тренування 2023 року, що складалися з дальньої підготовки та мобілізації, повітряного бою, а також бойової стрільби, йдеться у звіті Пентагону.

Нагадаємо, що Китай представив прототип надзвукового безпілотника Mach-4.

Також повідомлялося, що 22 січня економіст Олег Пендзин пояснив, чи розв'яже Трамп торгівельну війну з Китаєм.