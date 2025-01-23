Пілоти F-16 ЗСУ використовують рідкісні навички: США не застосовували їх після "Бурі в пустелі", — екс-пілот

За словами колишнього пілота Джона Венейбла, американським ВПС потрібні навички українських пілотів. Застарілі тактики застосовувалися аж до операції "Буря в пустелі" 1991 року, але через втрати в перші дні війни від польотів на малих висотах відмовилися.

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Українські льотчики використовують навички, які на Заході не використовували з часів Холодної війни. Колишній пілот американських ВПС вважає, що, можливо, до них варто знову вдатися. Про це пише Business Insider.

Україна надала Заходу широкий спектр уроків, які, можливо, доведеться застосувати в майбутніх конфліктах. Відставний полковник ВПС США Джон Венейбл, колишній пілот F-16 і експерт в Інституті Мітчелла, розповів, що один із таких уроків полягає в тому, що старі навички — серед іншого, польоти на малих висотах — можливо, доведеться повернути.

У Європі під час Холодної війни "ми весь час літали на малих висотах", сказав Венейбл, додавши, що "практикувалися в ситуаціях високої загрози, коли є ракети класу "земля-повітря".

Він сказав, що польоти на малій висоті для ухилення від загроз земля-повітря становлять особливу складність. Набуття такої навички забирає час, при цьому через зіткнення із землею можуть бути втрати й серед літаків, і пілотів.

Льотчикам Повітряних сил України доводиться літати таким чином через численні загрози.

Українські пілоти "літають дуже, дуже низько, а потім вони підіймаються", щоб уразити повітряну або наземну ціль, зазначив Венейбл, додавши, що такого набору навичок на Заході більше не використовують.

Він також сказав, що ВПС США "продовжували практикувати тактику польотів на малих висотах аж до "Бурі в пустелі" в 1991 році. Через це в перші дні війни кілька американських літаків було втрачено, тому надалі ВПС США перейшли до польотів на середніх висотах.

Заходу не доводилося літати на своїх винищувачах четвертого покоління в спірному повітряному просторі десятиліттями, а малопомітні літаки F-35 Lightning II Joint Strike Fighter дають змогу пілотам літати на великих висотах, не турбуючись надто про ракети класу "земля-повітря".

"У недалекому майбутньому настане момент, коли навіть малопомітним платформам доведеться включати деякі з цих тактик у свої бойові дії", — сказав він про польоти на малих висотах.

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