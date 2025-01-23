Наступ ЗСУ в Курській області — не останній: Сирський заінтригував новими планами (відео)

Успішні атаки Сил оборони України в Курській області надали військам надію і мотивацію. Тепер час готуватися не тільки до оборони, а й до наступу, впевнений Олександр Сирський.

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Наступ Збройних сил України (ЗСУ) на Курському напрямку буде не останнім за час повномасштабної війни. Про це сказав в інтерв'ю "Радіо Байрактар" головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський заявив, що збереження життя солдатів — найвища цінність для командування

Головкома просили підсумувати минулий рік, і він відзначив успішний наступ ЗСУ в Курській області, який дав військам надію, що атака "буде не останньою".

"Рік минув у постійних активних діях противника: він наступав, ми оборонялися. У нас були і приємні новини, коли провели успішний контрнаступ на Курському напрямку", — заявив головком.

Це значно мотивувало особовий склад ЗСУ, підняло настрій у військах і в суспільстві. Сирський також наголосив, що треба готуватися не тільки до оборони, а й до наступу. При цьому важливо мати технологічну перевагу перед росіянами.

"Ми воюємо не кількістю, а якістю і технологіями. Зберегти життя солдатів для нас найвища цінність", — зазначив він.

Нагадаємо, бійці та військові блогери раніше заявляли про небезпеку оточення підрозділів Сил оборони України в селі Велика Новосілка Донецької області. Вище командування тим часом говорить про контроль ситуації та заходи щодо посилення угруповання ЗСУ.

Президент Польщі Анджей Дуда визнавав неможливість прямої перемоги у війні ні Росії, ні України. Євросоюз при цьому зобов'язаний витрачати на оборону, як за часів Холодної війни.