Успешные атаки Сил обороны Украины в Курской области придали войскам надежду и мотивацию. Теперь время готовиться не только к обороне, но и к наступлению, уверен Александр Сырский.

Related video

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении будет не последним за время полномасштабной войны. Об этом сказал в интервью "Радио Байрактар" главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский заявил, что сохранение жизни солдат – наивысшая ценность для командования

Главкома просили подытожить прошлый год и он отметил успешное наступление ВСУ в Курской области, которая дала войскам надежду, что атака "будет не последней".

"Год прошел в постоянных активных действиях противника: он наступал, мы оборонялись. У нас были и приятные новости, когда провели успешное контрнаступление на Курском направлении", — заявил главком.

Это значительно мотивировало личный состав ВСУ, подняло настроение в войсках и в обществе. Сырский также подчеркнул, что надо готовиться не только к обороне, но и к наступлению. При этом важно иметь технологическое преимущество перед россиянами.

"Мы воюем не количеством, а качеством и технологиями. Сохранить жизни солдат для нас наивысшая ценность", — отметил он.

Напомним, бойцы и военные блогеры ранее заявляли об опасности окружения подразделений Сил обороны Украины в селе Великая Новоселка Донецкой области. Вышестоящее командование тем временем говорит о контроле ситуации и мерах по усилению группировки ВСУ.

Президент Польши Анджей Дуда признавал невозможность прямой победы в войне ни России, ни Украины. Евросоюз при этом обязан тратить на оборону, как во времена Холодной войны.