Украина не сможет одержать прямую победу в войне против России, — президент Польши Дуда

Союзники Украины должны поддерживать Киев насколько возможно, считает президент Польши Анджей Дуда. С помощью других ВСУ смогут вытеснить российскую армию с оккупированных территорий.

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Поскольку война в Украине продолжается, крайне важно, чтобы Европа вернулась к политике расходов на оборону времен Холодной войны. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе телеканалу CNBC заявил президент Польши Анджей Дуда.

Дуда отметил, что ситуация с безопасностью в Европе "радикально изменилась" с 2014 года, когда впервые были введены правила НАТО по расходам на оборону.

"Между советским империализмом и путинской версией почти нет разницы. Речь идет об экспансионизме, завоевании территорий, доминировании над другими странами и расширении сферы влияния России", — сказал он, добавив, что поляки, которые хотят защититься от этого, тратят около 5% ВВП на оборону.

Дуда призвал других членов НАТО также увеличить свои оборонные бюджеты.

Анджей Дуда в Давосе Фото: prezydent.pl

"Проценты сами по себе не отпугнут Россию, но если деньги пойдут на расширение военных возможностей, Россия может потерпеть поражение", — сказал он, заметив, что повсеместная модернизация вооруженных сил увеличит оборонный потенциал, сделав любые атаки бесполезными.

Дуда также заявил, что необходимо дать отпор агрессору, чтобы восстановить порядок, отметив, что ни одна из сторон, ни Россия, ни Украина, не сможет одержать прямую победу в войне.

"Поэтому мы должны поддерживать Украину настолько, насколько это возможно, чтобы Россия не смогла ее победить, чтобы Украина могла вытеснить российскую армию с как можно большей части оккупированной ею территории", — заявил политик.

Напомним, на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада поддерживали контакты с Россией на протяжении всей полномасштабной войны.

Также Зеленский считает, что гарантии безопасности Украине после войны должны обеспечивать минимум 200 тысяч миротворцев. Это количество примерно равно численности вооруженных сил Франции.