Україна не зможе здобути пряму перемогу у війні проти Росії, — президент Польщі Дуда
Союзники України повинні підтримувати Київ наскільки можливо, вважає президент Польщі Анджей Дуда. За допомогою інших ЗСУ зможуть витіснити російську армію з окупованих територій.
Оскільки війна в Україні триває, вкрай важливо, щоб Європа повернулася до політики витрат на оборону часів Холодної війни. Про це в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі телеканалу CNBC заявив президент Польщі Анджей Дуда.
Дуда зазначив, що ситуація з безпекою в Європі "радикально змінилася" з 2014 року, коли вперше було запроваджено правила НАТО щодо витрат на оборону.
"Між радянським імперіалізмом і путінською версією майже немає різниці. Йдеться про експансіонізм, завоювання територій, домінування над іншими країнами і розширення сфери впливу Росії", — сказав він, додавши, що поляки, які хочуть захиститися від цього, витрачають близько 5% ВВП на оборону.
Дуда закликав інших членів НАТО також збільшити свої оборонні бюджети.
"Відсотки самі по собі не відлякають Росію, але якщо гроші підуть на розширення військових можливостей, Росія може зазнати поразки", — сказав він, зауваживши, що повсюдна модернізація збройних сил збільшить оборонний потенціал, зробивши будь-які атаки марними.
Дуда також заявив, що необхідно дати відсіч агресору, щоб відновити порядок, зазначивши, що жодна зі сторін, ні Росія, ні Україна, не зможе здобути пряму перемогу у війні.
"Тому ми повинні підтримувати Україну настільки, наскільки це можливо, щоб Росія не змогла її перемогти, щоб Україна могла витіснити російську армію з якомога більшої частини окупованої нею території", — заявив політик.
Нагадаємо, на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Заходу підтримували контакти з Росією протягом усієї повномасштабної війни.
Також Зеленський вважає, що гарантії безпеки Україні після війни мають забезпечувати щонайменше 200 тисяч миротворців. Ця кількість приблизно дорівнює чисельності збройних сил Франції.