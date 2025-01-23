Україна не зможе здобути пряму перемогу у війні проти Росії, — президент Польщі Дуда

Союзники України повинні підтримувати Київ наскільки можливо, вважає президент Польщі Анджей Дуда. За допомогою інших ЗСУ зможуть витіснити російську армію з окупованих територій.

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Оскільки війна в Україні триває, вкрай важливо, щоб Європа повернулася до політики витрат на оборону часів Холодної війни. Про це в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі телеканалу CNBC заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Дуда зазначив, що ситуація з безпекою в Європі "радикально змінилася" з 2014 року, коли вперше було запроваджено правила НАТО щодо витрат на оборону.

"Між радянським імперіалізмом і путінською версією майже немає різниці. Йдеться про експансіонізм, завоювання територій, домінування над іншими країнами і розширення сфери впливу Росії", — сказав він, додавши, що поляки, які хочуть захиститися від цього, витрачають близько 5% ВВП на оборону.

Дуда закликав інших членів НАТО також збільшити свої оборонні бюджети.

Анджей Дуда в Давосі Фото: prezydent.pl

"Відсотки самі по собі не відлякають Росію, але якщо гроші підуть на розширення військових можливостей, Росія може зазнати поразки", — сказав він, зауваживши, що повсюдна модернізація збройних сил збільшить оборонний потенціал, зробивши будь-які атаки марними.

Дуда також заявив, що необхідно дати відсіч агресору, щоб відновити порядок, зазначивши, що жодна зі сторін, ні Росія, ні Україна, не зможе здобути пряму перемогу у війні.

"Тому ми повинні підтримувати Україну настільки, наскільки це можливо, щоб Росія не змогла її перемогти, щоб Україна могла витіснити російську армію з якомога більшої частини окупованої нею території", — заявив політик.

Нагадаємо, на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Заходу підтримували контакти з Росією протягом усієї повномасштабної війни.

Також Зеленський вважає, що гарантії безпеки Україні після війни мають забезпечувати щонайменше 200 тисяч миротворців. Ця кількість приблизно дорівнює чисельності збройних сил Франції.