США и Европа имели контакты с Россией на уровне разведок все три года войны, — Зеленский (видео)

Президент убежден, что дипломатия должна придерживаться принципа изоляции, подобно санкциям. По его мнению, ситуация, когда лидеры не общаются, но разведки постоянно поддерживают контакты, может устраивать российскую сторону.

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Страны Запада поддерживали контакты с Россией на протяжении всей полномасштабной войны. Об этом глава государства сказал на встрече с представителями Международной медиарады в Давосе. В ответ на вопрос о возможной подготовке администрацией Дональда Трампа телефонного звонка российскому президенту Владимиру Путину и обсуждался ли этот шаг с Зеленским, президент отметил, что такие переговоры с ним не велись.

2:04 — Зеленский о контактах стран Запада с РФ

"Это не обсуждалось, хотя я помню, что он говорил, что "мы будем работать над контактом с русскими". Но мы должны быть с вами очень откровенными, мы должны знать, что на уровне разведок Соединенные Штаты и Россия имели контакты все три года войны. Они имели много разных контактов. И много, если честно, и европейцев имели", — отметил Зеленский.

Президент убежден, что дипломатия должна придерживаться принципа изоляции, подобно санкциям. По его мнению, ситуация, когда лидеры не общаются, но разведки постоянно поддерживают контакты, может устраивать Россию. Зеленский отметил, что не поддерживает такой подход, хотя и признает, что это не в его компетенции принимать решения.

Также он высказал свою позицию относительно будущего контакта США с Путиным. По словам Зеленского, он "не удивлен" вероятностью такого контакта. Но подчеркнул важность того, чтобы Украина оставалась приоритетом в этих переговорах.

"Единственное, я считаю, что очень правильно, чтобы мы были в приоритете. Потому что мы являемся союзниками Соединенных Штатов. Мы жертвы. Оккупант — Путин. И мы не начинали войну, а он ее начал, и он не скрывает больше этого, в отличие от крымской оккупации и части Донбасса более 10 лет назад", — добавил президент Украины.

Напомним, 21 января помощник президента РФ Юрий Ушаков после переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином заявил, что Москва открыта к диалогу с новой администрацией США по войне в Украине.

22 января президент США Дональд Трамп назвал возможным введение дополнительных санкций в отношении России, если она не сядет за стол переговоров.