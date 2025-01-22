США і Європа мали контакти з Росією на рівні розвідок всі три роки війни, — Зеленський (відео)

Президент переконаний, що дипломатія повинна дотримуватися принципу ізоляції, подібно до санкцій. На його думку, ситуація, коли лідери не спілкуються, але розвідки постійно підтримують контакти, може влаштовувати російську сторону.

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Країни Заходу підтримували контакти з Росією протягом усієї повномасштабної війни. Про це глава держави сказав на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради у Давосі. У відповідь на запитання про можливу підготовку адміністрацією Дональда Трампа телефонного дзвінка російському президенту Володимиру Путіну та чи обговорювався цей крок із Зеленським, президент зауважив, що такі переговори з ним не велися.

2:04 — Зеленський про контакти країн Заходу з РФ

"Це не обговорювалось, хоча я пам’ятаю, що він говорив, що "ми будемо працювати над контактом із рускімі". Але ми повинні бути з вами дуже відвертими, ми повинні знати, що на рівні розвідок Сполучені Штати і Росія мали контакти всі три роки війни. Вони мали багато різних контактів. І багато, якщо чесно, і європейців мали", — зазначив Зеленський.

Президент переконаний, що дипломатія повинна дотримуватися принципу ізоляції, подібно до санкцій. На його думку, ситуація, коли лідери не спілкуються, але розвідки постійно підтримують контакти, може влаштовувати Росію. Зеленський зазначив, що не підтримує такий підхід, хоча і визнає, що це не в його компетенції ухвалювати рішення.

Також він висловив свою позицію щодо майбутнього контакту США з Путіним. За словами Зеленського, він "не здивований" ймовірністю такого контакту. Але наголосив на важливості того, щоб Україна залишалася пріоритетом у цих переговорах.

"Єдине, я вважаю, що дуже правильно, щоб ми були в пріоритеті. Бо ми є союзниками Сполучних Штатів. Ми є жертви. Окупант — Путін. І ми не починали війну, а він її розпочав, і він не приховує більше цього, на відміну від кримської окупації і частини Донбасу більше 10 років тому", — додав президент України.

Нагадаємо, 21 січня помічник президента РФ Юрій Ушаков після переговорів Володимира Путіна з Сі Цзіньпіном заявив, що Москва відкрита до діалогу з новою адміністрацією США щодо війни в Україні.

22 січня президент США Дональд Трамп назвав можливим запровадження додаткових санкцій щодо Росії, якщо вона не сяде за стіл переговорів.