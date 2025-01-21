Путін сказав Сі Цзіньпіну, що РФ готова вести переговори з США щодо війни в Україні

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, якщо відповідні сигнали надійдуть із Вашингтона, то в Москві їх "підхоплять" і будуть готові проводити переговори.

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У вівторок, 21 січня, президент Російської Федерації Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели розмову по відеозв'язку. Про це повідомляє російське інформагенство "РИА Новости".

У Кремлі зазначили, що розмова не пов'язана з інавгурацією президента США Дональда Трампа, домовленість про неї була ще в грудні.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що бесіда тривала 1 годину 35 хвилин. За його словами, вона була "ґрунтовною" і пройшла "як завжди в дружній атмосфері".

"Голова Сі Цзіньпін у загальних рисах проінформував про зміст телефонної розмови з президентом Трампом, що відбулася 17 січня. Наголошено на готовності влаштовувати відносини зі США на взаємовигідній і взаємоповажній основі, якщо команда Трампа справді виявить до цього зустрічний інтерес. З нашого боку також було зазначено, що ми відкриті до діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Якщо відповідні сигнали надійдуть із Вашингтона, то ми їх підхопимо і будемо готові проводити переговори", — сказав Ушаков.

Він додав, що "метою врегулювання має бути не коротке перемир'я, перепочинок, а довгостроковий мир на основі поваги наших об'єктивних відносин".

Російський президент також отримав запрошення відвідати Китай з нагоди заходів, присвячених 80-річчю перемоги над Японією та закінченню Другої світової війни. Росія у відповідь запросила Сі Цзіньпіна на святкування 80-річчя перемоги в Москві.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що Володимир Зеленський хоче укласти угоду про припинення війни в Україні. А також сказав, що йому "потрібно поговорити з президентом Путіним".