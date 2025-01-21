Путин сказал Си Цзиньпину, что РФ готова вести переговоры с США по войне в Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то в Москве их "подхватят" и будут готовы проводить переговоры.

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Во вторник, 21 января, президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи. Об этом сообщает российское информагенство "РИА Новости".

В Кремле отметили, что разговор не связан с инаугурацией президента США Дональда Трампа, договоренность о нем была еще в декабре.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась 1 час 35 минут. По его словам, она была "обстоятельной" и прошла "как всегда в дружеской атмосфере".

"Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося телефонного разговора с Трампом. С обеих сторон отмечена готовность выстраивать отношения с США на взаимоуважительной основе, если команда Трампа проявит к этому интерес. С нашей стороны также было отмечено, что мы открыты к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить переговоры", — сказал Ушаков.

Он добавил, что "целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных отношений".

Российский президент также получил приглашение посетить Китай по случаю мероприятий, посвященных 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Россия в ответ пригласила Си Цзиньпина на празднование 80-летия победы в Москве.

Напомним, Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете заявил, что Владимир Зеленский хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине. А также сказал, что ему "нужно поговорить с президентом Путиным".