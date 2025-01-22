Для танго нужны двое: Трамп допустил новые санкции против РФ в случае отказа от переговоров

Дональд Трамп назвал вполне возможным введение дополнительных санкций против Москвы, добавив, что Владимир Зеленский хотел бы окончания войны.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России в случае, если Россия не сядет за стол переговоров. Об этом пишет CNN.

Трамп о введении санкций против РФ 30:03 — 30:20

На вопрос о том, введет ли он дополнительные санкции против России, если Владимир Путин не сядет за стол переговоров, американский лидер ответил, что "это вполне возможно".

"Мы разговариваем с Зеленским. Мы собираемся поговорить с президентом Путиным очень скоро, и мы увидим, что и как все это будет происходить", — отметил Дональд Трамп.

Он также раскритиковал Европейский Союз за то, что он не тратит достаточно средств на помощь Украине. Кроме этого, президент США отметил, что "рассмотрит" вопрос отправки дополнительного оружия Киеву.

Дональд Трамп также подтвердил, что во время недавнего разговора с президентом Китая Си Цзиньпином обсуждал войну в Украине.

"У него много власти, как и у нас. Я сказал, что вы должны это урегулировать", — добавил лидер Соединенных Штатов.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы мира, "но для танго нужны двое. Посмотрим, что получится".

Напомним, Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Он также заявил, что продолжение военных действий разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери.

Добавим, что команда Трампа рассматривает два основных подхода по завершению войны в Украине. В случае возможного развязывания войны в Украине предполагается набор политических рекомендаций, другой вариант будет основываться на санкциях, которые еще больше усилят давление на Россию.