По словам бывшего пилота Джона Венейбла, американским ВВС нужны навыки украинских пилотов. Устаревшие тактики применялись вплоть до операции "Буря в пустыне" в 1991 году, но из-за потерь в первые дни войны от полетов на малых высотах отказались.

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Украинские летчики используют приемы, которые на Западе не использовали со времен Холодной войны. Бывший пилот американских ВВС считает, что, возможно, к ним стоит вновь прибегнуть. Об этом пишет Business Insider.

Украины предоставила Западу широкий спектр уроков, которые, возможно, придется применить в будущих конфликтах. Отставной полковник ВВС США Джон Венейбл, бывший пилот F-16 и эксперт в Институте Митчелла, рассказал, что один из таких уроков заключается в том, что старые приемы — среди прочего, полеты на малых высотах — возможно, придется вернуть.

В Европе во время Холодной войны "мы все время летали на малых высотах", сказал Венейбл, добавив, что "практиковались в ситуациях высокой угрозы, когда есть ракеты класса "земля-воздух".

Он сказал, что полеты на малой высоте для уклонения от угроз земля-воздух представляют особую сложность. Приобретение такого навыка занимает время, при этом из-за столкновения с землей могут быть потери и среди самолетов, и пилотов.

Летчикам Воздушных сил Украины приходится летать таким образом из-за многочисленных угроз.

Украинские пилоты "летают очень, очень низко, а затем они поднимаются", чтобы поразить воздушную или наземную цель, отметил Венейбл, добавив, что такой набор навыков на Западе больше не используется.

Он также сказал, что ВВС США "продолжали практиковать тактику полетов на малых высотах вплоть до "Бури в пустыне" в 1991 году. Из-за этого в первые дни войны несколько американских самолетов были потеряны, поэтому в дальнейшем ВВС США перешли к полетам на средних высотах.

Западу не приходилось летать на своих истребителях четвертого поколения в оспариваемое воздушное пространство десятилетиями, а малозаметные самолеты F-35 Lightning II Joint Strike Fighter позволяют пилотам летать на больших высотах, не беспокоясь сильно о ракетах класса "земля-воздух".

"В недалеком будущем наступит момент, когда даже малозаметным платформам придется включать некоторые из этих тактик в свои боевые действия", — сказал он о полетах на малых высотах.

Напомним, что главком Алесандр Сырский заявил, что наступление ВСУ в Курской области – не последнее.

Также сообщалось, что, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко 23 января заявил, что в Бердянске ликвидировали нескольких работников ФСБ.