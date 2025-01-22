Новые пошлины в США в отношении китайских товаров могут ввести уже в феврале. Экономист Олег Пендзин считает, что новый президент США раскачивает лодку, в которой сидит вся мировая экономика.

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На следующий день после инаугурации, 21 января, президент Дональд Трамп предупредил, что на следующей неделе в США могут быть введены пошлины на товары из Китая. "На этот раз его целью был Китай, поскольку Трамп угрожал развязать волну более высоких налогов на импорт из второго по величине торгового партнера Америки", — пишет CNN.

По данным издания, Трамп сказал, что рассматривает возможность введения 10% общей пошлины на все китайские товары уже с 1 февраля. Ранее (20 января) Трамп пригрозил 25% пошлины для Мексики и Канады, но отдельно от Китая, отметив, что бывший президент Джо Байден оставил в силе большие пошлины, которые Трамп ввел во время своей первой администрации.

Интересно, что до выборов Дональд Трамп говорил о 60% пошлины на все товары из Китая, однако теперь его позиция уже более мягкая.

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Комментируя предыдущие заявления Трампа о 60% пошлины, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил: "По сути, он собирается начать торговые войны, несмотря на любые ограничения Всемирной торговой организации. Но на это сейчас уже никто не обращает внимания. В реальной действительности мы ждем серьезных торговых войн с последствиями для мировой экономики".

Говоря о довольно больших пошлинах на китайские товары, эксперт выразил сомнения, что Трамп будет идти по пути повышения пошлин именно до 60%, что было озвучено до выборов. Причина — банальная зависимость США от ряда товарных позиций китайского производства.

Новые пошлины на импорт из КНР могут быть введены в США уже в начале февраля Фото: Getty Images

"Относительно пошлины против Китая, с моей точки зрения, Трамп этого не сделает. Я думаю, что это посыл для того, чтобы начать переговоры с КНР. Если это будет введено, то огромный массив китайских товаров просто исчезнет с американского рынка, что по нему очень сильно ударит. Надо просто понимать уровень присутствия китайских товаров на американском рынке. Он является очень высоким. Поэтому, как по мне, эта ситуация является, скорее, предложением к переговорам", — считает Олег Пендзин.

Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал ввести масштабные пошлины на китайский экспорт, а иностранные СМИ сообщали, что Трамп, вероятно, увеличит пошлины на чипы старого поколения, которые Джо Байден поднял до 50%.

Ранее Фокус писал, что избранный президент США Дональд Трамп разозлил китайских производителей своими обещаниями.