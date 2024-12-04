Трамп возродил торговую войну: Китай больше не хочет покупать "опасные" чипы из США

Избранный президент США Дональд Трамп еще официально не вступил в должность, но уже разозлил китайских производителей своими обещаниями.

Четыре крупные бизнес-ассоциации Китая призвали местные компании отказаться от покупки американских чипов из-за новых ограничений Вашингтона в отношении китайских производителей. Ситуацию и возможные последствия раскрыло агентство Reuters.

Американские чипы опасны для Китая

Упомянутые ассоциации охватывают некоторые из крупнейших отраслей промышленности Китая, включая телекоммуникации, цифровую экономику, автомобилестроение и полупроводники, и в общей сложности насчитывают 6400 компаний. Они почти одновременно опубликовали заявления, в которых назвали американские чипы "не безопасными", хотя не уточнили причину, и предложили производителям покупать аналоги на местном рынке.

Например, Ассоциация предприятий связи Китая заявила, что больше не считает американские чипы надежными и безопасными, и китайскому правительству следует проверить цепочку поставок критически важной информационной инфраструктуры страны.

Интернет-сообщество Китая призвало отечественные компании тщательно подумать, прежде чем закупать американские чипы, и стремиться расширять сотрудничество с производителями чипов из стран и регионов, отличных от США, говорится в официальном аккаунте WeChat. Оно также попросила отечественные компании "активно" использовать чипы, произведенные как отечественными, так и иностранными предприятиями в Китае.

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Том Нанлист, заместитель директора консалтинговой компании Trivium China, занимающейся политическими исследованиями, сказал, что предупреждения ассоциаций можно воспринимать как мягкий совет. Компании могут прислушиваться к ним, но то, будут ли они предпринимать какие-либо действия, будет диктовать рынок. По его мнению, запрет на экспорт важнейших полезных ископаемых из Китая имеет гораздо большее значение.

"Китай действовал довольно медленно и осторожно в плане принятия ответных мер на действия Соединенных Штатов, но теперь, кажется, совершенно ясно, что перчатки сняты", — заявил он.

Предупреждения ассоциаций перекликаются с действиями Китая в отношении американского производителя микросхем памяти Micron, который в 2023 году проверяли на предмет кибербезопасности вскоре после того, как США ввели ограничения на экспорт технологий производства микросхем в Китай. Позднее китайские власти запретили Micron продавать свои чипы ключевым отраслям страны, что сильно уменьшило доходы компании.

В октябре другая влиятельная отраслевая группа, Ассоциация кибербезопасности Китая, призвала провести проверку безопасности продуктов крупной американской компании Intel, заявив, будто она "постоянно наносила вред" национальной безопасности и интересам страны.

В 2015 году, во время своего первого срока на посту президента США, Дональд Трамп развязал "торговую войну" с Китаем, стремясь ограничить развитие страны-конкурента в области электроники. Теперь же его вновь избрали президентом, и отношения между государствами обострились еще до того, как он официально вернулся в Белый дом.

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Основным поводом для этого стало обещание Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импортируемые китайские товары. Кроме того, 2 декабря правительство США ограничило экспорт продукции в Китай для 140 компаний, включая производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group.

В ответ на это Китай 3 декабря запретил экспорт редких минералов, используемых в военных целях, солнечных элементах, оптоволоконных кабелях и других производственных процессах. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что США предпримут необходимые шаги, чтобы попытаться сдержать другие "принудительные действия" со стороны Китая и продолжат усилия по диверсификации цепочек поставок вдали от этой страны.

Ранее писали, что США хотят ограничить экспорт чипов памяти в Китай из Южной Кореи. Китайские производители могут оказаться в затруднительном положении, ведь пока не имеют альтернатив.