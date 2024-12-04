Трамп відродив торговельну війну: Китай більше не хоче купувати "небезпечні" чипи зі США

Обраний президент США Дональд Трамп ще офіційно не вступив на посаду, але вже розлютив китайських виробників своїми обіцянками.

Чотири великі бізнес-асоціації Китаю закликали місцеві компанії відмовитися від купівлі американських чипів через нові обмеження Вашингтона щодо китайських виробників. Ситуацію і можливі наслідки розкрило агентство Reuters.

Американські чипи небезпечні для Китаю

Згадані асоціації охоплюють деякі з найбільших галузей промисловості Китаю, включно з телекомунікаціями, цифровою економікою, автомобілебудуванням і напівпровідниками, і загалом налічують 6400 компаній. Вони майже одночасно опублікували заяви, в яких назвали американські чипи "небезпечними", хоча не уточнили причину, і запропонували виробникам купувати аналоги на місцевому ринку.

Наприклад, Асоціація підприємств зв'язку Китаю заявила, що більше не вважає американські чипи надійними і безпечними, і китайському уряду слід перевірити ланцюжок поставок критично важливої інформаційної інфраструктури країни.

Інтернет-спільнота Китаю закликала вітчизняні компанії ретельно подумати, перш ніж закуповувати американські чипи, і прагнути розширювати співпрацю з виробниками чипів із країн і регіонів, відмінних від США, йдеться в офіційному акаунті WeChat. Воно також попросило вітчизняні компанії "активно" використовувати чипи, вироблені як вітчизняними, так і іноземними підприємствами в Китаї.

США конкурують із Китаєм у виробництві чипів Фото: Getty Images

Війна чипів розгорається з новою силою

Том Нанліст, заступник директора консалтингової компанії Trivium China, що займається політичними дослідженнями, сказав, що попередження асоціацій можна сприймати як м'яку пораду. Компанії можуть прислухатися до них, але те, чи будуть вони вживати якихось дій, диктуватиме ринок. На його думку, заборона на експорт найважливіших корисних копалин з Китаю має набагато більше значення.

"Китай діяв досить повільно й обережно в плані вжиття заходів у відповідь на дії Сполучених Штатів, але тепер, здається, абсолютно зрозуміло, що рукавички знято", — заявив він.

Попередження асоціацій перегукуються з діями Китаю щодо американського виробника мікросхем пам'яті Micron, який у 2023 році перевіряли щодо кібербезпеки незабаром після того, як США запровадили обмеження на експорт технологій виробництва мікросхем до Китаю. Пізніше китайська влада заборонила Micron продавати свої чипи ключовим галузям країни, що сильно зменшило доходи компанії.

У жовтні інша впливова галузева група, Асоціація кібербезпеки Китаю, закликала провести перевірку безпеки продуктів великої американської компанії Intel, заявивши, нібито вона "постійно завдавала шкоди" національній безпеці та інтересам країни.

У 2015 році, під час свого першого терміну на посаді президента США, Дональд Трамп розв'язав "торговельну війну" з Китаєм, прагнучи обмежити розвиток країни-конкурента в галузі електроніки. Тепер же його знову обрали президентом, і відносини між державами загострилися ще до того, як він офіційно повернувся в Білий дім.

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Основним приводом для цього стала обіцянка Дональда Трампа запровадити високі мита на імпортовані китайські товари. Крім того, 2 грудня уряд США обмежив експорт продукції до Китаю для 140 компаній, включно з виробником обладнання для мікросхем Naura Technology Group.

У відповідь на це Китай 3 грудня заборонив експорт рідкісних мінералів, що використовуються у військових цілях, сонячних елементах, оптоволоконних кабелях та інших виробничих процесах. Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що США зроблять необхідні кроки, щоб спробувати стримати інші "примусові дії" з боку Китаю і продовжать зусилля з диверсифікації ланцюжків поставок далеко від цієї країни.

Раніше писали, що США хочуть обмежити експорт чипів пам'яті в Китай з Південної Кореї. Китайські виробники можуть опинитися в скрутному становищі, адже поки що не мають альтернатив.