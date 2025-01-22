Нові мита у США щодо китайських товарів можуть запровадити вже в лютому. Економіст Олег Пендзин вважає, що новий президент США розгойдує човен, в якому сидить вся світова економіка.

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На наступний день після інавгурації, 21 січня, президент Дональд Трамп попередив, що наступного тижня у США можуть бути введені мита на товари з Китаю. "Цього разу його ціллю був Китай, оскільки Трамп погрожував розв’язати хвилю вищих податків на імпорт із другого за величиною торговельного партнера Америки", — пише CNN.

За даними видання, Трамп сказав, що розглядає можливість запровадження 10% загального мита на всі китайські товари вже з 1 лютого. Раніше (20 січня) Трамп пригрозив 25 % мита для Мексики та Канади, але окремо від Китаю, зазначивши, що колишній президент Джо Байден залишив у силі великі мита, які Трамп запровадив під час своєї першої адміністрації.

Цікаво, що до виборів Дональд Трамп казав про 60% мита на всі товари з Китаю, проте тепер його позиція вже більш м’яка.

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Коментуючи попередні заяви Трампа про 60% мита, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зауважив: "По суті, він збирається розпочати торгівельні війни попри будь-які обмеження Світової організації торгівлі. Але на це зараз вже ніхто не зважає. В реальній дійсності ми чекаємо серйозних торгівельних війн з наслідками для світової економіки".

Говорячи про доволі великі мита на китайські товари, експерт висловив сумніви, що Трамп буде йти шляхом підвищення мит саме до 60%, що було озвучено до виборів. Причина – банальна залежність США від ряду товарних позицій китайського виробництва.

Нові мита на імпорт з КНР можуть бути запроваджені в США вже на початку лютого Фото: Getty Images

"Щодо мита проти Китаю, з моєї точки зору, Трамп цього не зробить. Я думаю, що це посилання для того, щоб почати перемовини з КНР. Чому? Якщо це буде запроваджено, то величезний масив китайських товарів просто щезне з американського ринку, що по ньому дуже сильно вдарить. Треба просто розуміти рівень присутності китайських товарів на американському ринку. Він є дуже високим. Тому, як на мене, ця ситуація є, скоріше, пропозицією до переговорів", — вважає Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп пообіцяв запровадити масштабні мита на китайський експорт, а іноземні ЗМІ повідомляли, що Трамп, ймовірно, збільшить мита на чіпи старого покоління, які Джо Байден підняв до 50%.

Раніше Фокус писав, що обраний президент США Дональд Трамп розлютив китайських виробників своїми обіцянками.