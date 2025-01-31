В десять раз больше Петагона: Китай строит огромный "ядерный" центр, — спутниковые снимки

Крупнейший в мире армейский командный центр оборудуют бункерами, чтобы в них укрывались власти Китая. Пекин создает мощный потенциал для ведения ядерной войны, уверена разведка США.

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Китай строит крупнейший в мире армейский командный центр, он будет в десять раз больше Пентагона. Об этом американские чиновники рассказали британской газете Financial Times (FT).

Центр располагается в западной части Пекина, спутниковые снимки увидели строительную площадку площадью около 610 гектар. Выкопанные глубокие ямы на ней — это бункеры для защиты высшего военного командования на случай конфликта, в том числе ядерной войны.

Основной этап строительства командного центра НОАК начали в середине 2024 года

Основной этап строительства начался в середине 2024 года. Три человека, знакомых с ситуацией, рассказали, что разведчики называют этот проект "Пекинским военным городом".

Подземную инфраструктуру на базе, по словам бывшего аналитика фото Национального агентства геопространственной разведки США Ренни Бабиарца, возводили не менее 100 кранов.

"Анализ изображений предполагает строительство нескольких возможных подземных объектов, связанных между собой возможными подземными проходами, хотя для более полной оценки этого сооружения необходимы дополнительные данные и информация", — сказал он.

Видимого военного присутствия на объекте не заметили, но на нем были знаки, предупреждающие о запрете полетов дронов или фотографирования. Знакомый со спутниковыми изображениями китайских исследователь заявил, что на объекте имеются все признаки военной секретности. Конструкции сделаны из прочного армированного бетона, в центре имеются глубокие подземные туннели.

Китай создает потенциал для ведения ядерной войны

Мощный военный центр возводят в то время, когда Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разрабатывает новое оружие накануне столетия сил в 2027 году. Глава КНР Си Цзиньпин приказывал НОАК к этому времени создать потенциал нападения на Тайвань, напоминает FT.

"Новый передовой подземный командный бункер будет сигнализировать о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны", — заявил Деннис Уайлдер, бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что "не осведомлено о подробностях" строительства. Дипломаты заявляют о приверженности Китая пути мирного развития и политики оборонительного характера.

Напомним, Китай остается единственным для России поставщиком редких металлов, используемых в производстве оружия. Речь идет о поставках галлия и германия.

В 2024 году в Китае нашли ряд новых крупных месторождений полезных ископаемых. В частности, в провинции Юньнань геологи обнаружили большое месторождение редкоземельных металлов.