Удесятеро більший за Петагон: Китай будує величезний "ядерний" центр, — супутникові знімки

Найбільший у світі армійський командний центр обладнають бункерами, щоб у них ховалася влада Китаю. Пекін створює потужний потенціал для ведення ядерної війни, впевнена розвідка США.

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Китай будує найбільший у світі армійський командний центр, він буде вдесятеро більшим за Пентагон. Про це американські чиновники розповіли британській газеті Financial Times (FT).

Центр розташовується в західній частині Пекіна, супутникові знімки побачили будівельний майданчик площею близько 610 гектар. Викопані глибокі ями на ньому — це бункери для захисту вищого військового командування на випадок конфлікту, зокрема ядерної війни.

Основний етап будівництва командного центру НВАК почали в середині 2024 року

Основний етап будівництва розпочався в середині 2024 року. Три людини, знайомі із ситуацією, розповіли, що розвідники називають цей проєкт "Пекінським військовим містом".

Підземну інфраструктуру на базі, за словами колишнього аналітика фото Національного агентства геопросторової розвідки США Ренні Бабіарца, зводили щонайменше 100 кранів.

"Аналіз зображень передбачає будівництво кількох можливих підземних об'єктів, пов'язаних між собою можливими підземними проходами, хоча для повнішої оцінки цієї споруди потрібні додаткові дані та інформація", — сказав він.

Видимої військової присутності на об'єкті не помітили, але на ньому були знаки, що попереджають про заборону польотів дронів або фотографування. Знайомий із супутниковими зображеннями китайський дослідник заявив, що на об'єкті є всі ознаки військової секретності. Конструкції зроблені з міцного армованого бетону, у центрі є глибокі підземні тунелі.

Китай створює потенціал для ведення ядерної війни

Потужний військовий центр зводять у той час, коли Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розробляє нову зброю напередодні сторіччя сил у 2027 році. Глава КНР Сі Цзіньпін наказував НВАК до цього часу створити потенціал нападу на Тайвань, нагадує FT.

"Новий передовий підземний командний бункер сигналізуватиме про намір Пекіна створити не тільки звичайні сили світового класу, а й передовий ядерний потенціал ведення війни", — заявив Денніс Вайлдер, колишній керівник аналітичного відділу ЦРУ по Китаю.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що "не обізнане про подробиці" будівництва. Дипломати заявляють про прихильність Китаю шляху мирного розвитку і політики оборонного характеру.

Нагадаємо, Китай залишається єдиним для Росії постачальником рідкісних металів, що використовуються у виробництві зброї. Йдеться про постачання галію і германію.

У 2024 році в Китаї знайшли низку нових великих родовищ корисних копалин. Зокрема, у провінції Юньнань геологи виявили велике родовище рідкоземельних металів.