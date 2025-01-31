Китай відправив авіаносець і 58 бойових кораблів у бік Філіппін: яка мета у Пекіна

За інформацією OSINT-спостерігачів, армада кораблів НВАК висунулася до архіпелагу Спратлі — до морських шляхів, через які проходить близько 30% світової торгівлі.

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Супутникові знімки від 31 січня зафіксували значну військову присутність Китаю біля острова Паг-аса. Згідно з отриманими даними, у цьому районі було розгорнуто один авіаносець, один корабель берегової охорони та 58 кораблів морської поліції. Про це повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Зазначається, що розгортання підкреслює стратегічне значення острова в контексті територіальної суперечки між Китаєм і Філіппінами.

Острів Паг-аса (Тіту) є найбільшим населеним островом архіпелагу Спратлі, що перебуває під контролем Філіппін. Його стратегічне розташування — за 480 км від Тайваню, 450 км від В'єтнаму і близько 500 км від материкового Китаю — робить його ключовою точкою в регіоні Південнокитайського моря, через яке проходить близько 30% світової торгівлі.

На відміну від штучних островів, створених Китаєм, Паг-аса — це природна ділянка суші, що має 1,3-кілометрову злітно-посадкову смугу, яка забезпечує авіаційну підтримку і військову присутність.

Архіпелаг Спратлі Фото: Google Maps

Чого домагається Пекін

На думку авторів матеріалу, масштабне розгортання ВМС НВАК може свідчити про кілька можливих сценаріїв. По-перше, це демонстрація сили, спрямована на тиск на Філіппіни та їхніх союзників, включно зі США. По-друге, Пекін дотримується стратегії, спрямованої на обмеження пересування іноземних суден і контроль над ресурсами регіону. По-третє, забезпечення постійної присутності за рахунок кораблів берегової охорони та морської поліції дозволяє Китаю фактично встановити контроль над спірними водами.

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Подібна тактика вже використовувалася раніше. У 2022 році китайські військові кораблі проводили масштабні маневри біля островів Сенкаку. У 2023 році в районі островів Спратлі відбулися навчання НВАК із залученням авіації та флоту, що збіглося з черговим сплеском дипломатичної напруженості. На початку 2024 року китайські кораблі були помічені біля Парасельських островів, де, за оцінками експертів, відпрацьовували елементи стримування протиборчих сил.

У таких умовах Паг-аса стає ключовим пунктом протистояння в Південнокитайському морі. Для Філіппін його утримання — питання не тільки суверенітету, а й стратегічної безпеки. Для Китаю — це ще один крок до встановлення контролю над морськими шляхами, через які проходить близько 30% світової торгівлі.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, Китай будує найбільший у світі армійський командний центр, він буде вдесятеро більшим за Пентагон. Зазначалося, що Пекін має намір створити потужний потенціал для ведення ядерної війни.