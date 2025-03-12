Військові кораблі КНР оточили Австралію, змусивши її засумніватись у своєму флоті, — ЗМІ

Китай змусив Австралію замислитись про власну безпеку й залежність від США. Експосадовець австралійських ВМС підкреслив, Пекін "неухильно розправляє свої крила", не приховуючи своєї загрозливості.

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Китайські військові кораблі здійснили несподіваний рейс навколо Австралії, і це викликало дискусії у країні щодо власного флоту. Деталями 12 березня поділились у The New York Times.

Майже місяць австралійські війська були в бойовій готовності через дії КНР. Китайські кораблі заходили в економічну зону Австралії й відкрили вогонь поблизу комерційного повітряного простору. За кілька днів до того американський атомний підводний човен пришвартувався на сусідній військово-морській базі. Нарешті наприкінці минулого тижня судна попрямували на північ до Індонезії.

Австралійські чиновники неодноразово запевняли, що неоголошений рейс китайського флоту не порушує міжнародне право. Однак він став найдальшою подорожжю військових КНР на південь, "дуже незручною" для Австралії.

Рух китайських кораблів на карті Фото: The New York Times

Події змусили австралійців придивитись до власного флоту, який старіє, та замислитись про сильну військову залежність від далеких США. Китай розгорнув три судна — крейсер, фрегат і танкер. Нічого технічно разючого або стратегічно важливого не відбувалось, однак флот показав, які величезні відстані здатен долати і яку загрозу несуть його кораблі.

Водночас Китай підкреслив недоліки Австралії: її флот — найстаріший і найменший з часів Другої світової війни. Він включає два танкери, які виведені з ладу вже кілька місяців, та 200 ракетних осередків вертикального запуску на 10 військових кораблів. Для порівняння, 114 таких осередків мали лише два судна КНР.

США офіційно не коментували події, хоча ті й збіглись з візитом їхнього підводного човна до Австралії. У КНР заявили, що проводили навчання у міжнародних водах, як і всі, тож їм немає що пояснювати й немає за що перепрошувати.

Незабаром в Австралії відбудуться федеральні вибори. Очікується, що тепер головною темою на обговоренні буде оборона.

Країна посилювала військовий союз зі США, у лютому вона витратила пів мільярда доларів на початковий внесок в межах договору AUKUS. Йдеться про підтримку американської підводної промисловості, щоб згодом отримати вживані атомні підводні човни від Вашингтону.

Міністр оборони США Піт Гегсет запевняв, що президент Дональд Трамп "дуже обізнаний і підтримує" угоду. Однак коли за кілька тижнів самого республіканця запитали про AUKUS, він перепитав, що це означає.

Австралія вперше зафіксувала китайські кораблі на початку лютого: один на півночі й два — на північному сході. Їх відстежували, поки судна рухались на південь вздовж східного узбережжя й увійшли до ексклюзивної економічної зони поблизу Сіднея.

Масштабної тривоги занепокоєння через кораблі набуло 21 лютого. Тоді комерційний пілот, який пролітав Тасмановим морем між Австралією та Новою Зеландією, почув радіопередачі з моря з попередженням щодо бойових тренувань. Він повідомив у службу цивільної авіації Австралії, і майже півсотні літаків змінили курс.

Для Нової Зеландії навчання КНР також стали несподіванкою. Однак там також визнали, що дії були законними.

"Вони поступово, але дуже неухильно розправляють свої крила, показуючи світові, що вони можуть бути де завгодно, коли завгодно. Ми не бачимо жодних підстав для припущення про намір використати їхні можливості проти нас сьогодні. Якщо намір зміниться, вони можуть", — підкреслив колишній заступник керівника ВМС Австралії Роуен Моффітт.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялось, що китайські військові кораблі зафіксували лише за 150 морських миль на схід від Сіднея. Місцевий експерт Юен Грем описував ситуацію як "безпрецедентну".

10 березня у ЗМІ передали, що Росія заявила про неможливість розгортання австралійських миротворців в Україні та пригрозила "серйозними наслідками", назвавши це попередженням.