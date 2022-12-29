В Одесі завершили демонтаж пам'ятника Катерині ІІ (фото)

На місці монумента встановили прапор України. Саму статую російської імператриці комунальники передали до Одеського художнього музею, де вона скоро перетвориться на арт-об'єкт.

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В Одесі комунальники завершили демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

На постаменті замість постаті російської імператриці наразі встановлено український прапор.

"Нарешті в Одесі на постаменті в центрі міста замість Катерини II справді гідний український символ", — написав Ткаченко.

Демонтований пам'ятник Катерині ІІ вже доставили до Одеського художнього музею. Там же зараз знаходиться демонтований пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.

[ + – ] Пам'ятник російській імператриці передали Одеському художньому музею

Співробітники музею вже вирішили, що перетворять повалений монумент на арт-об'єкт.

"Ми ще не знаємо, що з цього вийде. Буде оголошено конкурс. Усі охочі зможуть запропонувати свої креативні ідеї, найкращу з яких ми втілимо в життя", — розповів директор департаменту з наукової та експозиційної роботи музею Кирило Ліпатов.

Пам'ятник Катерині II був розташований в Одесі на Катерининській площі. Спочатку споруджено у 1900 році за проєктом одеського архітектора Юрія Мелетійовича Дмитренка. У 1920 році демонтований. Відновлено в 2007 році.

Нагадаємо, 30 листопада міськрада Одеси прийняла рішення знести пам'ятник Катерині II. Його перенесуть на зберігання до музею, доки в місті не збудують так званий парк імперського минулого.

Раніше, 1 серпня, президент Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про знесення пам'ятника, який просили замінити на монумент американському акторові Біллі Геррінгтону. У відповіді сказано, що президент звернувся до міськради з проханням розглянути ініціативу.