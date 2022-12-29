В Одесі завершили демонтаж пам'ятника Катерині ІІ (фото)
На місці монумента встановили прапор України. Саму статую російської імператриці комунальники передали до Одеського художнього музею, де вона скоро перетвориться на арт-об'єкт.
В Одесі комунальники завершили демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
На постаменті замість постаті російської імператриці наразі встановлено український прапор.
"Нарешті в Одесі на постаменті в центрі міста замість Катерини II справді гідний український символ", — написав Ткаченко.
Демонтований пам'ятник Катерині ІІ вже доставили до Одеського художнього музею. Там же зараз знаходиться демонтований пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.
Співробітники музею вже вирішили, що перетворять повалений монумент на арт-об'єкт.
"Ми ще не знаємо, що з цього вийде. Буде оголошено конкурс. Усі охочі зможуть запропонувати свої креативні ідеї, найкращу з яких ми втілимо в життя", — розповів директор департаменту з наукової та експозиційної роботи музею Кирило Ліпатов.
Пам'ятник Катерині II був розташований в Одесі на Катерининській площі. Спочатку споруджено у 1900 році за проєктом одеського архітектора Юрія Мелетійовича Дмитренка. У 1920 році демонтований. Відновлено в 2007 році.
Нагадаємо, 30 листопада міськрада Одеси прийняла рішення знести пам'ятник Катерині II. Його перенесуть на зберігання до музею, доки в місті не збудують так званий парк імперського минулого.
Раніше, 1 серпня, президент Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про знесення пам'ятника, який просили замінити на монумент американському акторові Біллі Геррінгтону. У відповіді сказано, що президент звернувся до міськради з проханням розглянути ініціативу.