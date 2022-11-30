В Одессе снесут памятник Екатерине II: горсовет принял окончательное решение

Памятники Екатерине II и полководцу Александру Суворову перенесут на хранение в музей, пока в городе не построят так называемый парк имперского прошлого.

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Одесский городской совет проголосовал за демонтаж и перенос двух памятников — Основателям Одессы, вместе со статуей императрицы Екатериной II, и полководцу Александру Суворову. Памятники перенесут в музей. Соответствующее решение местные депутаты приняли в ходе сессии в среду, 30 ноября, свидетельствует трансляция заседания.

Снос и перенос памятника Екатерине II поддержали 43 депутата (97,7%) присутствующих, а демонтаж и перенос памятника Суворову — 41 депутат (93,2%).

Мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе заседания напомнил, что есть предложение создать в городе парк имперского прошлого, куда, в частности, могут переместить и памятник Екатерине II. До создания соответствующего учреждения его передадут на временное хранение в музей. Отметим, что до этого, 24 ноября, за проект решения о демонтаже памятника Екатерине II проголосовал исполнительный комитет, а на прошлом заседании горсовета депутатам не хватило голосов для принятия этого решения.

20 октября в Одессе завершился электронный опрос по поводу судьбы памятника Екатерине II. Большинство — 3 914 – тогда высказались за вариант "демонтировать памятник полностью".

Напомним, ранее Геннадий Труханов обещал голосовать "за" демонтаж памятника Екатерине II и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого. До этого местные жители несколько раз обливали монумент красной краской.

Фокус также писал о том, как в Харькове отправили "на ответственное сохранение" бюст российского поэта Александра Пушкина. Судьбу памятника будут решать харьковчане после победы Украины в войне с РФ.