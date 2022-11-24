В Одессе уберут памятник Екатерине II: депутаты поддержали решение

Дальнейшую судьбу памятника российской императрице рассмотрят на сессии горсовета 30 ноября. Мэр города Геннадий Труханов обещал голосовать "за" перенос монумента в парк Имперского и Советского прошлого.

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Одесский горсовет поддержал идею демонтажа памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщается в Telegram-канале местного органа власти.

Проект решения о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы" (памятник Екатерине II и ее сподвижникам) приняли на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета, подчеркнули чиновники.

Исполком Одесского горсовета дал согласие на снос памятника со второй попытки, дополняет издание "Думская".

"За" проголосовали 10 членов исполкома, теперь вопрос вынесут на сессию горсовета 30 ноября.

На утреннем заседании от принятия этого решения воздержались Григорий Трипульский и Артур Амиров, отметили журналисты.

[ + – ] Демонтаж памятника Екатерине II поддержали 10 членов исполкома

"Они ошибочно посчитали, что это решение уже включено в повестку дня, поэтому не голосовали. Потом они попросили переголосовать", — пояснил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Кроме этого, утром одесские депутаты проголосовали за перенос в музей памятника Суворову.

Напомним, что ранее Геннадий Труханов обещал голосовать "за" демонтаж памятника Екатерине II и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого. Местные жители несколько раз обливали памятник красной краской, показывая свое отношение к российскому наследию.

Фокус ранее писал, как в Харькове отправили "на ответственное сохранение" бюст российского поэта Александра Пушкина. Судьбу памятника будут решать харьковчане после Победы Украины в войне с РФ.

В Николаеве 2 ноября взрывом повредили советский памятник "Скорбящая мать". Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после этого заявил, что украинцам не следует избавляться от советских памятников силой и применять взрывчатку.