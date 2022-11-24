В Одесі приберуть пам'ятник Катерині ІІ: депутати підтримали рішення

Подальшу долю пам'ятника російській імператриці розглянуть на сесії міськради 30 листопада. Мер міста Геннадій Труханов обіцяв голосувати "за" перенесення монумента до парку Імперського та Радянського минулого.

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Одеська міськрада підтримала ідею демонтажу пам'ятника російській імператриці Катерині II. Про це повідомляється у Telegram-каналі місцевого органу влади.

Проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника "Засновникам Одеси" (пам'ятник Катерині II та її сподвижникам) ухвалили на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради, наголосили чиновники.

Виконком Одеської міськради дав згоду на знесення пам'ятника з другої спроби, доповнює видання "Думська".

"За" проголосували 10 членів виконкому, наразі питання винесуть на сесію міськради 30 листопада.

На ранковому засіданні від ухвалення цього рішення утрималися Григорій Тріпульський та Артур Аміров, зазначили журналісти.

[ + – ] Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ підтримали 10 членів виконкому

"Вони помилково вважали, що це рішення вже включено до порядку денного, тому не голосували. Потім вони попросили переголосувати", — пояснив мер Одеси Геннадій Труханов.

Окрім цього, вранці одеські депутати проголосували за перенесення до музею пам'ятника Суворову.

Нагадаємо, що раніше Геннадій Труханов обіцяв голосувати "за" демонтаж пам'ятника Катерині II та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого. Місцеві жителі кілька разів обливали пам'ятник червоною фарбою, показуючи своє ставлення до російської спадщини.

Фокус раніше писав, як у Харкові відправили "на відповідальне збереження" погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Долю пам'ятника вирішуватимуть харків'яни після Перемоги України у війні із РФ.

У Миколаєві 2 листопада вибухом пошкодили радянський пам'ятник "Скорботна мати". Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після цього заявив, що українцям не слід позбавлятися радянських пам'яток силою та застосовувати вибухівку.