Бабель, Висоцький, Маринеско та два Пушкіни: які пам'ятники знесуть в Одесі
В Одеській міськраді зауважили, що пам'ятники демонтують, але куди потім подінуть – невідомо.
В Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. У списку опинилися і ті монументи, які вже знесені або демонтовані. Перелік пам'ятників доданий до проєкту рішення виконкому Одеської міської ради.
В проєкті сказано, що демонтують та вилучать із публічного простору пам’ятники, пам’ятні знаки та їх окремі елементи, що містять "символіку російської імперської політики в Одеській області".
Згідно з документом, демонтажу в Одесі підлягають:
- Пам’ятник М. Горькому, парк ім. Марка Твена;
- Пам’ятник Глушку В.П., проспект Академіка Глушка;
- Макети ордена Леніна, площа Десятого квітня, меморіал "Крила перемоги";
- Пам’ятник І. Бабелю, вулиця Жуковського, 24;
- Братська могила червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення Радянської влади в м. Одесі в січні 1918 року в роки громадянської війни, Куликове поле;
- Пам’ятник Олександру II, парк ім. Т.Г. Шевченка;
- Пам’ятник О. Маринеско, узвіз Маринеско;
- Стіна Чекістів, вулиця Мечникова ріг вулиці Болгарської;
- Пам’ятник З. Космодем’янській; вулиця Мускатна, 1;
- Пам’ятник І.В. Мічуріну, Овідіопольське шосе, 3;
- Пам’ятник Малиновському Р.Я., вулиця Преображенська ріг вулиці Софіївської;
- Пам’ятник М.О. Посмітному, вулиця Балтиморська;
- Пам’ятник О.С. Пушкіну, Приморський бульвар;
- Пам’ятник О.С. Пушкіну, вулиця Пушкінська, 13;
- Пам’ятник комсомольцям Одещини, Сквер між вулицями Старопортофранківською та Мечникова;
- Пам’ятник І.Д. Черняховському, вулиця Тіниста, 1;
- Пам’ятник А.О. Нілусу, Фонтанська дорога, 4;
- Пам’ятник В.П. Чкалову, Французький бульвар, 85;
- Пам’ятник В. Висоцькому; Французький бульвар, 33.
Зазначимо, що пам'ятник Максиму Горькому у парку Марка Твена вже демонтували. А зображення ордена Леніна на площі 10 квітня декілька разів самостійно намагались демонтувати активісти.
А одним із найновіших у цьому переліку є пам'ятник Бабелю. Його встановили у 2011 році за ініціативи відомого драматурга та учасника КВН Валерія Хаїта.
Пам'ятник Володимиру Висоцькому біля Одеської кіностудії встановили у 2012 році. Тоді на відкритті був присутній його син Микита Висоцький, який зізнався, що пам'ятник йому не подобається.
Нагадаємо, про знесення бюста Пушкіна перед будівлею міської ради говорив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Наприкінці грудня 2023 року в Одесі демонтували пам'ятники імператриці Катерині II та полководцю Олександру Суворову.
Вже наприкінці липня 2024-го Геннадій Труханов розкритикував дерадянізацію, декомунізацію і деколонізацію в Одесі, яку анонсувала обласна військова адміністрація.