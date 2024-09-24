Бабель, Висоцький, Маринеско та два Пушкіни: які пам'ятники знесуть в Одесі

В Одеській міськраді зауважили, що пам'ятники демонтують, але куди потім подінуть – невідомо.

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В Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. У списку опинилися і ті монументи, які вже знесені або демонтовані. Перелік пам'ятників доданий до проєкту рішення виконкому Одеської міської ради.

В проєкті сказано, що демонтують та вилучать із публічного простору пам’ятники, пам’ятні знаки та їх окремі елементи, що містять "символіку російської імперської політики в Одеській області".

Згідно з документом, демонтажу в Одесі підлягають:

Пам’ятник М. Горькому, парк ім. Марка Твена;

Пам’ятник Глушку В.П., проспект Академіка Глушка;

Макети ордена Леніна, площа Десятого квітня, меморіал "Крила перемоги";

Пам’ятник І. Бабелю, вулиця Жуковського, 24;

Братська могила червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення Радянської влади в м. Одесі в січні 1918 року в роки громадянської війни, Куликове поле;

Пам’ятник Олександру II, парк ім. Т.Г. Шевченка;

Пам’ятник О. Маринеско, узвіз Маринеско;

Стіна Чекістів, вулиця Мечникова ріг вулиці Болгарської;

Пам’ятник З. Космодем’янській; вулиця Мускатна, 1;

Пам’ятник І.В. Мічуріну, Овідіопольське шосе, 3;

Пам’ятник Малиновському Р.Я., вулиця Преображенська ріг вулиці Софіївської;

Пам’ятник М.О. Посмітному, вулиця Балтиморська;

Пам’ятник О.С. Пушкіну, Приморський бульвар;

Пам’ятник О.С. Пушкіну, вулиця Пушкінська, 13;

Пам’ятник комсомольцям Одещини, Сквер між вулицями Старопортофранківською та Мечникова;

Пам’ятник І.Д. Черняховському, вулиця Тіниста, 1;

Пам’ятник А.О. Нілусу, Фонтанська дорога, 4;

Пам’ятник В.П. Чкалову, Французький бульвар, 85;

Пам’ятник В. Висоцькому; Французький бульвар, 33.

Зазначимо, що пам'ятник Максиму Горькому у парку Марка Твена вже демонтували. А зображення ордена Леніна на площі 10 квітня декілька разів самостійно намагались демонтувати активісти.

А одним із найновіших у цьому переліку є пам'ятник Бабелю. Його встановили у 2011 році за ініціативи відомого драматурга та учасника КВН Валерія Хаїта.

Пам'ятник Ісааку Бабелю Фото: "Думская"

Пам'ятник Володимиру Висоцькому біля Одеської кіностудії встановили у 2012 році. Тоді на відкритті був присутній його син Микита Висоцький, який зізнався, що пам'ятник йому не подобається.

Пам'ятник Володимиру Висоцькому Фото: "Думская"

Нагадаємо, про знесення бюста Пушкіна перед будівлею міської ради говорив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Наприкінці грудня 2023 року в Одесі демонтували пам'ятники імператриці Катерині II та полководцю Олександру Суворову.

Вже наприкінці липня 2024-го Геннадій Труханов розкритикував дерадянізацію, декомунізацію і деколонізацію в Одесі, яку анонсувала обласна військова адміністрація.