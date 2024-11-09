Ценный памятник: культовый спорткар 90-х простоял 28 лет на высоком постаменте (видео)

Коллекционный Dodge Viper в конце 90-х превратили в памятник. Теперь автомобиль реставрируют, а мнения о его дальнейшей судьбе разделились.

В США реставрируют спортивный Dodge Viper 1996 года. Культовый спорткар 28 лет был памятником. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Памятник Dodge Viper установил в 1996 году возле своего шоурума один из автодилеров города Хендерсон в штате Кентукки. Работник автосалона рассказал, что это сделали в рекламных целях и использовали новенький спорткар с пробегом всего 19 км.

Авто сняли с постамента для реставрации

За 28 лет Dodge Viper снимали с 9-метровго постамента всего один раз — в 2009 году. Тогда машину помыли и оснастили полированными колесными дисками.

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Состояние Dodge Viper оставляет желать лучшего. Его лакокрасочное покрытие выцвело и местами облезло, фары покрылись плесенью, а под капотом птицы устроили гнездо.

Под капотом птицы возвели гнездо

Теперь Dodge Viper планируют восстановить до оригинального состояния. Относительно дальнейшей судьбы авто мнения разделились. Часть жителей Гендерсона хочет вернуть его обратно на постамент, ведь он стал одной из достопримечательностей города. Впрочем, есть и желающие восстановить авто, ведь это ценная модель и ей место в музее или коллекции.

Судьбу автомобиля еще не решили

Dodge Viper выпускался с 1992 по 2002 год и всего было произведено 17 тыс. спорткаров с 8,0-литровым V10. На модели 1996 года этот мотор развивает 415 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,7 с и развивать 273 км/ч.

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