Цінний пам'ятник: культовий спорткар 90-х простояв 28 років на високому постаменті (відео)

Колекційний Dodge Viper у кінці 90-х перетворили на пам'ятник. Тепер автомобіль реставрують, а думки щодо його подальшої долі розділилися.

У США реставрують спортивний Dodge Viper 1996 року. Культовий спорткар 28 років був пам'ятником. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Пам'ятник Dodge Viper встановив у 1996 році біля свого шоуруму один з автодилерів міста Хендерсон у штаті Кентуккі. Працівник автосалону розповів, що це зробили в рекламних цілях і використали новенький спорткар з пробігом всього 19 км.

Авто зняли з постаменту для реставрації

За 28 років Dodge Viper знімали з 9-метровго постаменту всього один раз — у 2009 році. Тоді машину помили та оснастили полірованими колісними дисками.

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Стан Dodge Viper залишає бажати кращого. Його лакофарбове покриття вицвіло і місцями облізло, фари вкрилися цвіллю, а під капотом птахи влаштували гніздо.

Під капотом птахи звели гніздо

Тепер Dodge Viper планують відновити до оригінального стану. Щодо подальшої долі авто думки розділилися. Частина жителів Гендерсона хоче повернути його назад на постамент, адже він став однією з визначних пам'яток міста. Утім, є й охочі відновити авто, адже це цінна модель і їй місце в музеї або колекції.

Долю автомобіля ще не вирішили

Dodge Viper випускали з 1992 по 2002 рік і загалом виготовили 17 тис. спорткарів з 8,0-літровим V10. На моделі 1996 року цей мотор розвиває 415 к. с., що дає змогу розганятися до 100 км/год за 4,7 с і розвивати 273 км/год.

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