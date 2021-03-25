Не простоял и дня: националисты уничтожили памятник дружбе с РФ под Харьковом
Разрушенный монумент открыли только в минувший день по инициативе городской ячейки "ОПЗЖ", они уже назвали произошедшее варварством.
В среду, 24 марта, представители националистической общественной организации "Фрайкор" разгромили памятник "дружбе России и Украины", который немногим ранее в тот же день восстановил глава фракции "Оппозиционная платформы – За жизнь" Сергей Лесик. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на главу организации Георгия Тарасенко.
"Сегодня одиозный Лесик под Харьковом решил заняться установкой дружественных отношений Украины и РФ", – заявил он журналистам.
Позже в ситуацию вмешался сам Лесик, он назвал случившееся "варварством в цивилизации".
Ранее стало известно, что под Харьковом восстановили памятник дружбе России и Украины, который ранее уже сносили.
Националистически настроенные украинцы угрожали уничтожить монумент, а также сообщали о беспокойстве за то, что в Украине в принципе возможно такой памятник построить.
Сам Лесик, комментируя открытие памятника в Facebook, отметил, что изначально монумент установили в память о Переяславской Раде 1654 года, однако вандалы его разрушили.
"Восстановление памятника — это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", – заявил депутат.
Как сообщалось ранее, в Харькове "декоммунизировали" пиво местного производства.
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Примечательно, что до этого в Харькове после обращения представителей все этой же организации в УИНП ООО "Харьковский мясокомбинат" получил рекомендацию о ее переименовании.
Принятый в 2015 году закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещает изготовление, распространение, а также использование символик коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Проще говоря, поводом для уголовной ответственности может стать ношение георгиевской ленты, одежды с символикой коммунистической партии, появление, как в случае с киевлянином, в шапке с красной звездой.