Не простоял и дня: националисты уничтожили памятник дружбе с РФ под Харьковом

Разрушенный монумент открыли только в минувший день по инициативе городской ячейки "ОПЗЖ", они уже назвали произошедшее варварством.

В среду, 24 марта, представители националистической общественной организации "Фрайкор" разгромили памятник "дружбе России и Украины", который немногим ранее в тот же день восстановил глава фракции "Оппозиционная платформы – За жизнь" Сергей Лесик. Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на главу организации Георгия Тарасенко.

"Сегодня одиозный Лесик под Харьковом решил заняться установкой дружественных отношений Украины и РФ", – заявил он журналистам.

Позже в ситуацию вмешался сам Лесик, он назвал случившееся "варварством в цивилизации".

Ранее стало известно, что под Харьковом восстановили памятник дружбе России и Украины, который ранее уже сносили.

Националистически настроенные украинцы угрожали уничтожить монумент, а также сообщали о беспокойстве за то, что в Украине в принципе возможно такой памятник построить.

Сам Лесик, комментируя открытие памятника в Facebook, отметил, что изначально монумент установили в память о Переяславской Раде 1654 года, однако вандалы его разрушили.

"Восстановление памятника — это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", – заявил депутат.

Как сообщалось ранее, в Харькове "декоммунизировали" пиво местного производства.

Помимо этого, Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против России

Примечательно, что до этого в Харькове после обращения представителей все этой же организации в УИНП ООО "Харьковский мясокомбинат" получил рекомендацию о ее переименовании.

Принятый в 2015 году закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещает изготовление, распространение, а также использование символик коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Проще говоря, поводом для уголовной ответственности может стать ношение георгиевской ленты, одежды с символикой коммунистической партии, появление, как в случае с киевлянином, в шапке с красной звездой.