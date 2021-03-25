Не простояв і дня: націоналісти знищили пам'ятник дружбі з РФ під Харковом

Зруйнований пам'ятник відкрили тільки минулого дня з ініціативи міського осередку "ОПЗЖ", вони вже назвали подію варварством.

У середу, 24 березня, представники націоналістичної громадської організації "Фрайкора" розгромили памʼятник "дружбі Росії та України", який трохи раніше того ж дня відновив глава фракції "Опозиційна платформи — За життя" Сергій Лесик. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на главу організації Георгія Тарасенка.

"Сьогодні одіозний Лесик під Харковом вирішив зайнятися установкою дружніх відносин України та РФ", — заявив він журналістам.

Пізніше в ситуацію втрутився власне Лесик, він назвав те, що трапилося "варварством у цивілізації".

Раніше стало відомо, що під Харковом відновили памʼятник дружбі Росії та України, який раніше вже зносили.

Націоналістично налаштовані українці погрожували знищити монумент, а також повідомляли про турботу за те, що в Україні в принципі можна такий памʼятник побудувати.

Власне Лесик, коментуючи відкриття памʼятника у Facebook, зазначив, що спочатку монумент встановили в памʼять про Переяславську Раду 1654 року, проте вандали його зруйнували.

"Відновлення памʼятника — це наша принципова позиція. Ми стояли і завжди стоятимемо за дружбу двох братніх народів", — заявив депутат.

Як повідомлялося раніше, у Харкові "декомунізували" пиво місцевого виробництва.

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Варто зазначити, що до цього в Харкові після звернення представників все цієї ж організації в УІНП ТОВ "Харківський мʼясокомбінат" отримав рекомендацію про її перейменування.

Ухвалений у 2015 році закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки "забороняє виготовлення, поширення, а також використання символіки комуністичного й нацистського тоталітарних режимів. Простіше кажучи, приводом для кримінальної відповідальності може стати носіння георгіївської стрічки, одягу із символікою комуністичної партії, поява, як у випадку з киянином, у шапці з червоною зіркою.