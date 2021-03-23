"Знак качества СССР": в Харькове "декоммунизировали" пиво местного производства

Общественники, заметив нарушение еще осенью, обратились в Украинский институт национальной памяти. Он, в свою очередь, рекомендовал производителю убрать знак.

Харьковский производитель пива – ООО "Тандем Плюс" – убрал с этикеток "Жигулевского" знак качества "СССР". Об этом стало известно из публикации неправительственной организации "Декомунізація.Україна" в Facebook.

На опубликованной фотографии видно, что теперь вместо советского символа на этикетке изображен несколько иной знак, а вместо "СССР" на нем написано "Quality Standart".

Представители организации заметили советский символ на бутылочной этикетке еще в ноябре 2020 года. Ее руководитель Вадим Поздняков тогда сообщил KHARKIV Today, что пришел в один из магазинов за личными покупками и на пиво обратил свое внимание случайно. Вскоре после этого Поздняков сообщил о "находке" в местный филиал Украинского института национальной памяти (УИНП). Тот, в свою очередь, направил производителю алкогольного напитка рекомендацию убрать знак с этикетки.

Тогда же он отметил, что первые результаты обращения института к ООО "Тандем Плюс" следует ожидать не раньше, чем через месяц.

При этом он негативно высказался о покупателях, считающих этот символ на этикетке преимуществом.

"Считаю, что те, для кого это действительно знак качества, имеют плохой вкус", – отметил Поздняков.

Была ли изменена этикетка совсем недавно или это произошло ранее, но представители организации нашли изменения только сейчас, – неясно. Ее участники отвечать на соответствующий вопрос Фокуса не стали.

Примечательно, что до этого в Харькове после обращения представителей все этой же организации в УИНП ООО "Харьковский мясокомбинат" получил рекомендацию о ее переименовании.

Принятый в 2015 году закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещает изготовление, распространение, а также использование символик коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Проще говоря, поводом для уголовной ответственности может стать ношение георгиевской ленты, одежды с символикой коммунистической партии, появление, как в случае с киевлянином, в шапке с красной звездой.

В Украине уже были случаи реальных приговоров за нарушение этого закона.