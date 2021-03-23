"Знак якості СРСР": у Харкові "декомунізували" пиво місцевого виробництва

Громадські працівники, помітивши порушення ще восени, звернулися до Українського інституту національної пам'яті. Він у свою чергу рекомендував виробнику прибрати знак.

Харківський виробник пива — ТОВ "Тандем Плюс" — прибрав з етикеток "Жигулівського" знак якості "СССР". Про це стало відомо з публікації неурядової організації "Декомунізація.Україна" у Facebook.

На опублікованій фотографії видно, що тепер замість радянського символу на етикетці зображений дещо інший знак, а замість "СРСР" на ньому написано "Quality Standart".

Представники організації помітили радянський символ на етикетці пляшки ще в листопаді 2020 року. Її керівник Вадим Поздняков тоді повідомив KHARKIV Today, що прийшов в один з магазинів за особистими покупками і на пиво звернув свою увагу випадково. Незабаром після цього Поздняков повідомив про "знахідку" в місцеву філію Українського інституту національної памʼяті (УІНП). Той у свою чергу направив виробнику алкогольного напою рекомендацію прибрати знак з етикетки.

Тоді ж він зазначив, що перші результати звернення інституту до ТОВ "Тандем Плюс" варто чекати не раніше, ніж через місяць.

При цьому він негативно висловився про покупців, які вважають цей символ на етикетці перевагою.

"Вважаю, що ті, для кого це дійсно знак якості, мають поганий смак", — зазначив Поздняков.

Чи була змінена етикетка зовсім недавно, чи це сталося раніше, але представники організації знайшли зміни тільки зараз, — незрозуміло. Її учасники відповідати на відповідне запитання Фокусу не стали.

Примітно, що до цього в Харкові після звернення представників все цієї ж організації в УІНП ТОВ "Харківський мʼясокомбінат" отримав рекомендацію про її перейменування.

Прийнятий у 2015 році закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки" забороняє виготовлення, поширення, а також використання символіки комуністичного і нацистського тоталітарних режимів. Простіше кажучи, приводом для кримінальної відповідальності може стати носіння георгіївської стрічки, одягу з символікою комуністичної партії, поява, як у випадку з киянином, у шапці з червоною зіркою.

В Україні вже були випадки реальних вироків за порушення цього закону.