В Харькове восстановили памятник дружбе России и Украины, который ранее уже сносили

Националисты обеспокоены установкой монумента и уже пообещали снести его вновь.

В селе Русская Лозовая под Харьковом был установлен памятник, посвященный дружбе России и Украины. Об этом в среду, 24 марта, сообщила общественная организация "Світанок" на странице в Facebook.

"Пророссийский коллаборант Андрей Лесик (глава фракции "ОПЗЖ" в Харьковском горсовете, – Фокус) восстановил уничтоженный нами 4 года назад памятник "в честь дружбы с Россией" в селе Русская Лозовая в 1 км от Харькова", – говорится в сообщении организации.

Представители "Світанка" пообещали уничтожить монумент, однако их беспокоит тот факт, что установка таких памятников в стране в принципе возможна.

"Потому мы будем обращать внимание СБУ с требованием открыть уголовное производство относительно действий депутата Харьковского горсовета", – написали общественники.

Сам Лесик, комментируя открытие памятника в Facebook, отметил, что изначально монумент установили в память о Переяславской Раде 1654 года, однако вандалы его разрушили.

"Восстановление памятника — это наша принципиальная позиция. Мы стояли и всегда будем стоять за дружбу двух братских народов", – заявил депутат.

Как сообщалось ранее, в Харькове "декоммунизировали" пиво местного производства.

Помимо этого, Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против России

Примечательно, что до этого в Харькове после обращения представителей все этой же организации в УИНП ООО "Харьковский мясокомбинат" получил рекомендацию о ее переименовании.

Принятый в 2015 году закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещает изготовление, распространение, а также использование символик коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Проще говоря, поводом для уголовной ответственности может стать ношение георгиевской ленты, одежды с символикой коммунистической партии, появление, как в случае с киевлянином, в шапке с красной звездой.

В Украине уже были случаи реальных приговоров за нарушение этого закона.