У Харкові відновили пам'ятник дружбі Росії та України, який раніше вже зносили

Націоналісти стурбовані установкою монумента і вже пообіцяли знести його знову.

У селі Руська Лозова під Харковом було встановлено пам'ятник, присвячений дружбі Росії та України. Про це в середу, 24 березня, повідомила громадська організація "Світанок" на сторінці у Facebook.

"Проросійський колаборант Андрій Лесик (голова фракції "ОПЗЖ" у Харківській міськраді, — Фокус) відновив знищений нами 4 роки тому пам'ятник "на честь дружби з Росією" в селі Руська Лозова в 1 км від Харкова", — йдеться у повідомленні організації.

Представники "Світанку" пообіцяли знищити монумент, проте їх турбує той факт, що установка таких пам'ятників в країні в принципі можлива.

"Тому ми звертатимемо увагу СБУ з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо дій депутата Харківської міськради", — написали громадські працівники.

Сам Лесик, коментуючи відкриття пам'ятника у Facebook, зазначив, що спочатку монумент встановили у пам'ять про Переяславську Раду 1654 року, проте вандали його зруйнували.

"Відновлення пам'ятника — це наша принципова позиція. Ми стояли і завжди стоятимемо за дружбу двох братніх народів", — заявив депутат.

Як повідомлялося раніше, в Харкові "декомунізували" пиво місцевого виробництва.

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Примітно, що до цього в Харкові після звернення представників все цієї ж організації в УІНП ТОВ "Харківський м'ясокомбінат" отримав рекомендацію про її перейменування.

Прийнятий у 2015 році закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки" забороняє виготовлення, поширення, а також використання символіки комуністичного і нацистського тоталітарних режимів. Простіше кажучи, приводом для кримінальної відповідальності може стати носіння георгіївської стрічки, одягу з символікою комуністичної партії, поява, як у випадку з киянином, у шапці з червоною зіркою.

В Україні вже були випадки реальних вироків за порушення цього закону.