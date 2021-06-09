Под Львовом "Нацкорпус" не дал российским дипломатам возложить цветы к памятнику Пушкину (видео)

Националисты предложили сотрудникам консульства РФ забрать из Донбасса "всякую наволочь" и вместе с ними возвращаться в Россию.

Во Львовской области представители движения "Национальный корпус" помешали дипломатам консульства Российской Федерации во Львовской области возложить цветы к памятнику русского поэта Александра Пушкина, который находится в селе Заболотовцы возле Жидачова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Нацкорпус Львовщина".

По информации активистов, для создания пропагандистской картинки в населенный пункт свезли десятки пророссийских пенсионеров. Но, заявляют в "Нацкорпусе", им удалось сорвать демонстрацию присутствия "русского мира" на Галичине.

Судя по видеоролику, националисты заблокировали проход к памятнику Пушкину, не позволив к нему подойти российским дипломатам.

"С кем воюет Украина? Кто напал на Украину? Чей Крым? Несколько дней назад был день защиты детей. 250 детей украинских детей погибло из-за вас", — упрекнули представители "Нацкорпуса" сотрудников консульства РФ.

Российским дипломатам предложили "уехать в Россию и там диктовать свои права".

"Делаете клоунаду из этого! Чей Крым? И можете забрать с Донбасса всякую наволочь и вместе с ними ехать. Группа немых, что ли? Чего молчите? Наша страна! Наши герои!", — заявили представители "Нацкорпуса".

По итогу сотрудникам консульства РФ пришлось сесть в машины с цветами и уехать.

А националисты призвали местные власти демонтировать памятник Пушкину в Заболотовцах.

"Пушкин был, прежде всего, воспевал московский империализм, который негативно воспринимал украинские освободительніе движения (чего стоит только антимазепинская поэма "Полтава"). У украинцев достаточно выдающихся фигур, которые стоят почитания. И среди них точно нет места апологетам отвратительной Московской империи", — заявили в "Нацкорпусе".

Отметим, 6 июня в РФ праздновали 222 года со дня рождения Пушкина.

Напомним, во время марша трансгендеров в Киеве, который состоялся в мае, между участниками шествия и националистами произошел ряд стычек. Некоторых провокаторов полицейским удалось задержать.

А ранее жителям Мариуполя от имени партии ОПЗЖ разослали газеты с призывом "собирать данные национал-радикалов", чтобы "после начала военных действий" передать их "законной власти".