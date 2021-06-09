Під Львовом "Нацкорпус" не дав російським дипломатам покласти квіти до пам'ятника Пушкіну (відео)

Націоналісти запропонували співробітникам консульства РФ забрати з Донбасу "всяку наволоч" і разом з ними повертатися в Росію.

У Львівській області представники руху "Національний корпус" завадили дипломатам консульства Російської Федерації у Львівській області покласти квіти до пам'ятника російського поета Олександра Пушкіна, який знаходиться в селі Заболотівці біля Жидачева.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "Нацкорпус Львівщина".

За інформацією активістів, для створення пропагандистської картинки в населений пункт звезли десятки проросійських пенсіонерів. Але, заявляють в "Нацкорпусі", їм вдалося зірвати демонстрацію присутності "русского мира" на Галичині.

Судячи з відеоролика, націоналісти заблокували прохід до пам'ятника Пушкіну, не дозволивши до нього підійти російським дипломатам.

"З ким воює Україна? Хто напав на Україну? Чий Крим? Кілька днів тому був день захисту дітей. 250 дітей українських дітей загинуло через вас", — дорікнули представники "Нацкорпусу" співробітникам консульства РФ.

Російським дипломатам запропонували "виїхати в Росію і там диктувати свої права".

"Робите клоунаду з цього! Чий Крим? І можете забрати з Донбасу всяку наволоч і разом з ними їхати. Група німих, чи що? Чого мовчите? Наша країна! Наші герої!", — заявили представники "Нацкорпусу".

У підсумку співробітникам консульства РФ довелося сісти в машини з квітами і виїхати.

А націоналісти закликали місцеву владу демонтувати пам'ятник Пушкіну в Заболотівці.

"Пушкін був, перш за все, оспівувачем московського імперіалізму, який негативно сприймав українські визвольні рухи (чого варта тільки антимазепинська поема "Полтава"). В українців достатньо видатних постатей, які варті шанування. І серед них точно немає місця апологетам огидної Московської імперії", — заявили в "Нацкорпусі".

Зазначимо, 6 червня в РФ святкували 222 роки з дня народження Пушкіна.

Нагадаємо, під час маршу трансгендерів у Києві, який відбувся в травні, між учасниками ходи і націоналістами сталася низка сутичок. Деяких провокаторів поліцейським вдалося затримати.

А раніше жителям Маріуполя від імені партії ОПЗЖ розіслали газети із закликом "збирати дані націонал-радикалів", щоб "після початку військових дій" передати їх "законній владі".