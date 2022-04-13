Минус Достоевский, Менделеев и Чехов. В Ивано-Франковске массово переименовывают улицы

Всего переименовали 25 улиц. По словам мэра Руслана Марцинкива, в будущей независимой Украине не могут почитать российских ученых, писателей и политических деятелей.

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Городской совет Ивано-Франковска принял решение о переименовании улиц, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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"Возможно, кто-то скажет, что не время для таких вещей… А может, уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в будущем независимом нашем государстве вспоминали и чествовали московских или российских ученых, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники! — отметил мэр. — Именно поэтому на очередной сессии городского совета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской общине"

Руслан Марцинкив опубликовал полный список переименованных улиц:

ул. Гаркуши в ул. Михаила Мулика (глава Галицкого братства воинов Украинской Дивизии УНА "Галичина", Герой Украины, почетный гражданин Ивано-Франковска)

ул. Добролюбова в ул. Героев Волновахи

ул. Достоевского в ул. Героев Чернигова

ул. Лермонтова в ул. Героев Мариуполя

ул. Менделеева в ул. Героев Попасной

ул. Некрасова в ул. Героев Ахтырки

ул. Сеченова в ул. Героев Николаева

ул. Ушинского в ул. Героев Херсона

ул. Чехова в ул. Героев Харькова

ул. Герцена в ул. Владимира Малкоша (доброволец дивизии "Галичина", воин УПА, общественный деятель, политзаключенный)

ул. Чайковского в ул. Василия Слипака (украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник Революции достоинства и боевых действий на востоке Украины, Герой Небесной сотни)

ул. Докучаева в ул. Евстахия Джанджаласа (руководитель Станиславского рай провода ОУН)

ул. Короленко в ул. Веры Левицкой (выдающаяся украинская театральная актриса)

ул. Макаренко в ул. Ивана Федика (стрелок боевки Станиславского рай провода ОУН)

ул. Огарева в ул. Мирослава Лущака (станиславовский семинарист)

ул. Руднева в ул. Святослава Пахолкива (украинский военный, сотник сотни УПА "Быстрые", рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА)

ул. Пржевальского в ул. Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА "Лесники")

ул. Циолковского в ул. Олексы Гирныка (украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины)

ул. Академика Сахарова в ул. Украинской Победы

ул. Данилевского в ул. Степана Бурдина (рыцарь Бронзового креста боевой заслуги УПА)

ул. Ковалевской в ул. Пластову

ул. Толстого в ул. Героев Киева

ул. Глинки в ул. Александра Тисовского (украинский галицкий педагог, соучредитель Пласта)

ул. Репина в ул. Николая Арсенича-Березовского (член Пласта, УВО, ОУН (1929), 2-й глава и фактический создатель военной контрразведки ОУН — СБ ОУН, один из девяти генералов УПА и единственный генерал безопасности УПА, борец за независимость Украины в ХХ веке, Рыцарь Золотого Креста Заслуги (1946))

переулок Красный в ул. Осипа Назарука (писатель, политический деятель)

Также несколько переименований ждут села Ивано-Франковской общины:

в Тисменичанах переименуют ул. Гагарина в ул. Романа Шухевича, ул. Руднева в ул. Степана Бандеры

в Подпечерах ул. Гагарина в ул. Леонида Каденюка (украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый астронавт независимой Украины, Герой Украины), ул. Волкова в ул. Заречанскую

в Радче ул. Мичурина в ул. Владимира Сосюры, ул. 8-го марта в Ботаническую

в Чукаловке ул. 1 Мая в ул. Василия Фучка, 8 Марта на ул. Михаила Петраша (украинский военный деятель, поручитель Украинской повстанческой армии, командир сотни "Стрела", рыцарь Бронзового Креста боевой заслуги)

в Никитинцах ул. Декабристов в ул. Петра Маланюка (воин УПА)

в Подлужье ул. Пушкина в ул. Андрея Шептицкого, ул. Мира в ул. Мирную

в Узине ул. Колхозная в ул. Добровлянская.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Владимир Вятрович, народный депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти, уверен, что Украина зря использует один из советских символов – "город-герой". Нардеп предлагает другие варианты почетного звания: "Город-крепость", "Несгибаемый город", "Город непокоренных", "Город героев".