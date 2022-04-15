"Дерусифікація" метро: кияни можуть запропонувати свої варіанти назв станцій

Адміністрація Київського метрополітену пропонує киянам взяти участь у перейменуванні п'яти станцій столичного метро.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Жителі Києва можуть запропонувати свої варіанти для перейменування п'яти станцій столичного метро — "Мінської", "Героїв Дніпра", "Берестейської", "Дружби народів" і "Льва Толстого". Для цього адміністрація метрополітену пропонує заповнити спеціальний опитувальник під назвою "Дерусифікація Київського метро".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Варіанти нових назв від киян приймаються до 15 травня. "Після цього ми опрацюємо надіслані варіанти та проведемо постанційні голосування за остаточну назву", — розповів у себе на сторінці у Facebook Віктор Брагінський, начальник Київського метрополітену.

Перед ухваленням підсумкового рішення свій висновок має зробити профільна комісія з перейменування. Після цього проєкт рішення винесуть до сесійної зали Київської ради.

"Хочу наголосити, що питання перейменування не є пріоритетним зараз. Зовсім ні. Київ оживає, проте війна не закінчилася. Тому ми відновлюємо інфраструктурну та транспортну роботу з урахуванням безпеки та всіх можливих ризиків", — пише Брагінський. При цьому глава метрополітену зазначає, що "дерусифікація" станцій — це також робота, яку треба зробити.

В опитувальнику наводиться коротка довідка, чому старі назви треба змінити. Так, станція "Героїв Дніпра" названа відповідно до однойменної вулиці та має відсилання до радянської армії. "Берестейська" походить від української назви міста Берестя, сьогодні це місто Брест у складі Білорусі. "Мінська" — від Мінського району (зараз Оболонського) та Мінської площі, які названі на честь столиці Республіки Білорусь. "Дружби народів" символізує дружбу пострадянських країн — України, Білорусі та Росії. Станція "Льва Толстого" відповідно названа на ім'я російського письменника.

Проте далеко не всі кияни підтримують ідею "дерусифікації" станцій. У коментарях до допису начальника метрополітену містяни запитують, чому в онлайн-опитуванні немає можливості проголосувати проти перейменування, і пропонують витратити кошти більш раціонально. "Нема чого брехати — набагато більше людей висловлювалися проти перейменування станцій метро", — пише користувачка Анастасія Граніна. "Станції перейменовуватимете після перемоги, після відновлення міст, сіл, які орки зруйнували", — висловлюється Люда Чміль.

Як писав Фокус раніше, Віктор Брагінський запропонував меру Віталію Кличку перейменувати п'ять станцій метро у столиці. За його словами, поки "наші люди ховаються на Дружби народів, ця так звана "дружба народів" убиває їхніх земляків, сусідів, родичів і знищує нашу країну".

Нагадаємо, сьогодні київський сквер дружби з Москвою перейменували на честь героїв Маріуполя.