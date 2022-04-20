У Києві "червона гілка" метро знову запрацює до станції Лісова

Столичне метро відновлює повноцінний рух "червоною гілкою". Інтервал між потягами скоротиться.

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З 21 квітня у Київському метрополітені відновлюється рух потягів до станції "Лісова" на "червоній гілці". Про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.

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Столичне метро в режимі перевезень працює з 28 лютого, проте рух "червоною гілкою" обмежувався станціями "Шулявська" — "Університет". Із завтрашнього дня потяги курсуватимуть по всьому маршруту від станції "Академмістечко" до кінцевої станції на лівому березі міста "Лісова", проте станція "Хрещатик" не працюватиме.

На "синій" і "зеленій" гілках рух також відновився по всьому маршруту, висадки та посадки пасажирів немає лише на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Для пасажирів працюють такі пересадочні вузли:

"Золоті ворота" — "Театральна";

"Площа Льва Толстого" — "Палац спорту".

У метрополітені також скоротиться інтервал руху — до 10-15 хвилин. З 15 квітня потяги ходили кожні півгодини.

У КМДА уточнюють, що станції метро продовжать приймати містян як сховища.

Проїзд у комунальному транспорті залишається безкоштовним для киян.

Нагадаємо, що в межах проєкту "Дерусифікація метро" кияни можуть запропонувати свої варіанти назв для п'яти станцій Київського метрополітену.

Раніше Фокус розповідав про найнезвичайніші станції метро у світі.