RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

У Києві "червона гілка" метро знову запрацює до станції Лісова

3385
метрополітен, метро, метро київ, станція метро, станція метро київ, наземна станція метро
Наземні станції метро в столиці знову працюють

Столичне метро відновлює повноцінний рух "червоною гілкою". Інтервал між потягами скоротиться.

З 21 квітня у Київському метрополітені відновлюється рух потягів до станції "Лісова" на "червоній гілці". Про це повідомляє пресслужба Київської міськдержадміністрації.

Столичне метро в режимі перевезень працює з 28 лютого, проте рух "червоною гілкою" обмежувався станціями "Шулявська" — "Університет". Із завтрашнього дня потяги курсуватимуть по всьому маршруту від станції "Академмістечко" до кінцевої станції на лівому березі міста "Лісова", проте станція "Хрещатик" не працюватиме.

На "синій" і "зеленій" гілках рух також відновився по всьому маршруту, висадки та посадки пасажирів немає лише на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська".

київ, метрополітен, метро, метро київ, схема київського метро

Для пасажирів працюють такі пересадочні вузли:

  • "Золоті ворота" — "Театральна";
  • "Площа Льва Толстого" — "Палац спорту".

У метрополітені також скоротиться інтервал руху — до 10-15 хвилин. З 15 квітня потяги ходили кожні півгодини.

У КМДА уточнюють, що станції метро продовжать приймати містян як сховища.

Проїзд у комунальному транспорті залишається безкоштовним для киян.

Нагадаємо, що в межах проєкту "Дерусифікація метро" кияни можуть запропонувати свої варіанти назв для п'яти станцій Київського метрополітену.

Раніше Фокус розповідав про найнезвичайніші станції метро у світі.