КГГА: Экономически обоснованный тариф для проезда в метро Киева — 22 гривны

Последний раз стоимость услуг в общественном транспорте пересматривалась в 2018 году. Как рассказали Фокусу в КГГА, за прошедшие годы существенно увеличились расходы коммунальных предприятий, осуществляющих перевозку граждан.

Экономически обоснованный тариф на проезд в метрополитене Киева составляет 22 гривны. Об этом Фокусу сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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В ведомстве подчеркнули, что решение о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте Киева будет принято в соответствии с финансовыми возможностями бюджета столицы.

На сегодняшний день, как говорится в ответе на запрос Фокуса, экономически обоснованный тариф в столичном метрополитене составляет 22 гривны.

По информации КГГА, расчет стоимости услуги формируется в соответствии с:

порядком формирования тарифов на услуги метрополитена, который был утвержден приказами Министерства транспорта и связи (№191 от 5 марта 2007 года, №692 от 9 июня 2008 года и №1483 от 5 декабря 2008 года) и Министерства инфраструктуры Украины (№1072 от 30 декабря 2013 года и №78 от 23 февраля 2016 года)

порядком формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (троллейбус и трамвай), утвержденного приказом №940 Мининфраструктуры от 25 ноября 2013 года

методиками расчета тарифов на услуги пассажирского автомобильного транспорта, утвержденными приказами Минтранспорта (№1175 от 17 ноября 2009 года) и Мининфраструктуры (№4 от 8 января 2013 года).

Расчеты стоимости проезда в метрополитене проводились Департаментом экономики и инвестиций КГГА. В пресс-службе ведомства также отметили, что вопросом внедрения льгот на пользование услугами общественного транспорта занимается Киевский городской совет.

[ + – ] Экономически обоснованный тариф для проезда в метро Киева составляет 22 гривны

[ + – ] Экономически обоснованный тариф для проезда в метро Киева составляет 22 гривны

Как рассказали Фокусу в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, последний раз стоимость тарифов на проезд в общественном транспорте Киева пересматривалась в 2018 году.

"С момента повышения тарифов до экономически обоснованного уровня в июле в 2018 году в экономике страны и столицы произошли объективные изменения, которые, с учетом других причин, привели к увеличению расходов на перевозку коммунальных предприятий транспорта. В соответствии с распоряжением исполнительного органа Киевской городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 05.03.2020 № 399, тариф на разовую поездку в размере 8 гривен остается неизменным", — говорится в официальном ответе КГГА.

В профильном Департаменте также напомнили, что в соответствии с проектом распоряжения, который был опубликован 16 ноября 2021 года, с 1 января текущего года планировалось повышение тарифов на проезд в общественном транспорте:

12 гривен — в случае оплаты с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина";

20 гривен — без использования "Карты киевлянина".

В документе также было сказано, что в случае повышения тарифов проезд льготных категорий граждан оставался бы бесплатным. Электронные консультации относительно пересмотра стоимости услуги, как заверяют в КГГА, проводились в период с 16 ноября по 30 декабря 2021 года на официальном портале Киева.

"В настоящее время окончательное решение по проекту распоряжения (о повышении тарифов на проезд в метрополитене — ред.) не принято", — добавили в ведомстве.

[ + – ] В Киеве пока не будут повышать тариф на проезд в метро

[ + – ] В Киеве пока не будут повышать тариф на проезд в метро

Напомним, 16 ноября 2021 года пресс-служба КГГА сообщила о возможном повышении тарифов на проезд в киевском общественном транспорте. Согласно проекту распоряжения, с 1 января 2022 года одна поездка в метрополитене, троллейбусе, трамвае или автобусе должна была составить 20 гривен, а с учетом "карты киевлянина" — 12 гривен. Впрочем, позже Департамент транспортной инфраструктуры сообщил, что пока повышать тарифы на проезд не будут.

Также Фокус сообщал, что убытки киевского метрополитена в первом полугодии 2021 года составили более 1,18 млрд гривен.