В Киеве с 1 января повысят цены на проезд в общественном транспорте, - КГГА

Со следующего года одна поездка в метрополитене, троллейбусе, трамвае или автобусе будет стоить 20 грн. Впрочем, у горожан есть возможность сэкономить на проезде.

В Киеве существенно возрастет стоимость проезда в общественном транспорте. С 1 января 2022 года одна поездка в метрополитене, троллейбусе, трамвае или автобусе будет стоить 20 грн. Об этом со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника сообщила пресс-служба ведомства.

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Чиновник подчеркнул, что в столице вынуждены повысить стоимость проезда в общественном транспорте для обеспечения стабильности его работы и безопасности перевозок. Рост стоимости поездок, утверждают в КГГА, связан "со значительным ростом стоимости составляющих тарифа и, соответственно, экономически обоснованного тарифа.

Какая будет стоимость проезда в Киеве с 2022 года

Так, с 1 января 2022 года одна поездка в столичном транспорте будет стоить:

20 грн в случае разового проезда;

12 грн для владельцев карты киевлянина;

от 14,2 грн до 14,5 для владельцев месячных проездных;

в случае пополнения электронного билета — от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Также Поворозник заверил, что городская власть сохранит все льготы для социально уязвимых категорий населения. Кроме того, по словам чиновника, у киевлян остается возможность купить поездки наперед и некоторое время пользоваться транспортом по цене 6,5 грн за проезд.

В КГГА планируют начать общественные обсуждения по вопросу повышения стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте. Они будут проходить в формате электронных консультаций и продлятся 15 дней начиная с 16 ноября.

Напомним, ранее в КГГА в ответ на запрос Фокуса сообщили, что убытки столичного метрополитена за первое полугодие 2021 года превысили 1,18 миллиарда грн.

До этого на низкую стоимость проезда, что приводило к значительным убыткам, жаловались и киевские перевозчики. Руководство метро и "Киевпастранса" утверждало, что если эта проблема не решится, то им не хватит денег на оплату услуг поставщиков, в том числе за электроэнергию, а также на зарплаты сотрудникам.