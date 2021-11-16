У Києві з 1 січня підвищать ціни на проїзд у громадському транспорті, — КМДА

З наступного року одна поїздка в метрополітені, тролейбусі, трамваї чи автобусі коштуватиме 20 грн. Утім, у городян є можливість заощадити на проїзді.

У Києві суттєво зросте вартість проїзду у громадському транспорті. З 1 січня 2022 року одна поїздка в метрополітені, тролейбусі, трамваї чи автобусі коштуватиме 20 грн. Про це з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколу Поворозника повідомила пресслужба відомства.

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Чиновник наголосив, що у столиці змушені підвищити вартість проїзду в громадському транспорті для забезпечення стабільності його роботи та безпеки перевезень. Зростання вартості поїздок, стверджують у КМДА, пов'язане зі значним зростанням вартості складників тарифу і, відповідно, економічно обґрунтованого тарифу.

Яка буде вартість проїзду в Києві з 2022 року

Так, з 1 січня 2022 року одна поїздка у столичному транспорті коштуватиме:

20 грн у разі разового проїзду;

12 грн для власників картки киянина;

від 14,2 грн до 14,5 для власників місячних проїзних;

у разі поповнення електронного квитка — від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Також Поворозник запевнив, що міська влада збереже всі пільги для соціально вразливих категорій населення. Крім того, за словами чиновника, у киян залишається можливість придбати поїздки наперед та деякий час користуватися транспортом за ціною 6,5 грн за проїзд.

У КМДА планують розпочати громадські обговорення щодо підвищення вартості тарифів на проїзд у громадському транспорті. Вони проходитимуть у форматі електронних консультацій та триватимуть 15 днів, починаючи з 16 листопада.

Нагадаємо, раніше в КМДА у відповідь на запит Фокусу повідомили, що збитки столичного метрополітену за перше півріччя 2021 року перевищили 1,18 млрд грн.

До цього на низьку вартість проїзду, що спричиняло значні збитки, скаржилися і київські перевізники. Керівництво метро та "Київпастрансу" стверджувало, що якщо ця проблема не вирішиться, то їм не вистачить грошей на оплату послуг постачальників, зокрема за електроенергію, а також на зарплати працівникам.