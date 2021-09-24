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Збитки київського метрополітену за перше півріччя 2021 року перевищили 1,18 млрд грн

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Провідниця в метро, Київський метрополітен, вагон метро
Фото: УНІАН | Від перевезень пасажирів у першому півріччі 2021 року КП "Київський метрополітен" заробило 768,65 млн грн

Від перевезень пасажирів столична підземка заробила лише трохи більше, ніж на неї витратили грошей з бюджету.

Збиток КП "Київський метрополітен" за результатами першого півріччя 2021 року склав 1 181 453 000 грн (понад 1,18 млрд грн). Про це стало відомо з відповіді начальника управління стратегічних комунікацій підприємства на запит Фокуса.

Так, протягом перших шести місяців 2021 року КП "Київський метрополітен" отримало 1 549 957 000 грн (майже 1,55 млрд грн) доходу, з яких:

  • 768,65 млн грн — від перевезень пасажирів;
  • 637,68 млн грн — фінансування з бюджету;
  • 74,14 млн грн — від раніше отриманих державних грантів, пов'язаних з активами (у сумі нарахованої амортизації);
  • 49,06 млн грн — від інших робіт і послуг;
  • 7,96 млн грн — від надання площ в оренду;
  • 12,47 млн грн — від іншого.

Витрати ж КП "Київський метрополітен" за перше півріччя 2021 року склали 2 731 410 000 грн (понад 2,73 млрд грн), з яких:

  • 2 447,94 млн грн — собівартість реалізованої продукції;
  • 121,06 млн грн — адміністративні витрати;
  • 68,87 млн грн — інші операційні витрати;
  • 43,16 млн грн — фінансові витрати;
  • 50,39 млн грн — інші витрати.

За весь 2020 рік доходи столичного метрополітену склали 3 770 582 000 грн (3,77 млрд грн). З цієї суми:

  • 1 480,84 млн грн — від перевезень пасажирів;
  • 1 856,64 млн грн — фінансування з бюджету;
  • 128,64 млн грн — від раніше отриманих державних грантів, пов'язаних з активами (у сумі нарахованої амортизації);
  • 69,15 млн грн — від інших робіт і послуг;
  • 16,1 млн грн — від надання площ в оренду;
  • 219,22 млн грн — від іншого.

Витрати підприємства за 2020 рік склали 4 870 072 000 (4,87 млрд грн). З них:

  • 4 328,65 млн грн — собівартість реалізованої продукції;
  • 222,61 млн грн — адміністративні витрати;
  • 145,59 млн грн — інші операційні витрати;
  • 103,48 млн грн — фінансові витрати;
  • 69,75 млн грн — інші витрати.

Відповідно, збиток КП "Київський метрополітен" за 2020 рік склав 1 175 337 000 грн (понад 1,18 млрд грн).

Збитки Київський метрополітен
Доходи і витрати Київського метрополітену в 2020 році
Збитки Київський метрополітен
Доходи і витрати Київського метрополітену в першій половині 2021 року
Київський метрополітен, метро Київ
Вагон метро в Києві
Фото: УНІАН

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що відкриття метро на Виноградар — станцій "Проспект Правди" і "Мостицька" — знову переноситься. Замість листопада 2021 року ввести їх в експлуатацію планують лише в 2023 році.

У травні представники Київської міської прокуратури і головного управління Державної фіскальної служби провели в КП "Київський метрополітен" обшуки. Правоохоронці підозрювали співробітників підземки в ухиленні від сплати податків під час будівництва метро на Виноградар.