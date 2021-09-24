Збитки київського метрополітену за перше півріччя 2021 року перевищили 1,18 млрд грн
Від перевезень пасажирів столична підземка заробила лише трохи більше, ніж на неї витратили грошей з бюджету.
Збиток КП "Київський метрополітен" за результатами першого півріччя 2021 року склав 1 181 453 000 грн (понад 1,18 млрд грн). Про це стало відомо з відповіді начальника управління стратегічних комунікацій підприємства на запит Фокуса.
Так, протягом перших шести місяців 2021 року КП "Київський метрополітен" отримало 1 549 957 000 грн (майже 1,55 млрд грн) доходу, з яких:
- 768,65 млн грн — від перевезень пасажирів;
- 637,68 млн грн — фінансування з бюджету;
- 74,14 млн грн — від раніше отриманих державних грантів, пов'язаних з активами (у сумі нарахованої амортизації);
- 49,06 млн грн — від інших робіт і послуг;
- 7,96 млн грн — від надання площ в оренду;
- 12,47 млн грн — від іншого.
Витрати ж КП "Київський метрополітен" за перше півріччя 2021 року склали 2 731 410 000 грн (понад 2,73 млрд грн), з яких:
- 2 447,94 млн грн — собівартість реалізованої продукції;
- 121,06 млн грн — адміністративні витрати;
- 68,87 млн грн — інші операційні витрати;
- 43,16 млн грн — фінансові витрати;
- 50,39 млн грн — інші витрати.
За весь 2020 рік доходи столичного метрополітену склали 3 770 582 000 грн (3,77 млрд грн). З цієї суми:
- 1 480,84 млн грн — від перевезень пасажирів;
- 1 856,64 млн грн — фінансування з бюджету;
- 128,64 млн грн — від раніше отриманих державних грантів, пов'язаних з активами (у сумі нарахованої амортизації);
- 69,15 млн грн — від інших робіт і послуг;
- 16,1 млн грн — від надання площ в оренду;
- 219,22 млн грн — від іншого.
Витрати підприємства за 2020 рік склали 4 870 072 000 (4,87 млрд грн). З них:
- 4 328,65 млн грн — собівартість реалізованої продукції;
- 222,61 млн грн — адміністративні витрати;
- 145,59 млн грн — інші операційні витрати;
- 103,48 млн грн — фінансові витрати;
- 69,75 млн грн — інші витрати.
Відповідно, збиток КП "Київський метрополітен" за 2020 рік склав 1 175 337 000 грн (понад 1,18 млрд грн).
Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що відкриття метро на Виноградар — станцій "Проспект Правди" і "Мостицька" — знову переноситься. Замість листопада 2021 року ввести їх в експлуатацію планують лише в 2023 році.
У травні представники Київської міської прокуратури і головного управління Державної фіскальної служби провели в КП "Київський метрополітен" обшуки. Правоохоронці підозрювали співробітників підземки в ухиленні від сплати податків під час будівництва метро на Виноградар.